Na snímku jde TGM 8. června 1924 odpoledne po schůdkách dolů z hlavní tribuny na stadionu na Sokolském ostrově. | Foto: Archiv Jana Schinka

President Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk se zúčastnil ve dnech 7. a 8. června 1924 oslav 10. výročí vzniku 1. pěšího pluku Mistra Jana Husi v Českých Budějovicích. Většinou dával přednost jízdě vlakem, ale tehdy zvolil cestu z Lán autem. Stručně řečeno, jel přes Pištín pozdravit Jana Marka, Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakcetoho času starostu, který byl jeho osobní stráží v exilu až do návratu do Čech po pádu režimu c. k. v roce 1918. Pištínští plus politici z jihu Čech i z Prahy čekali presidenta na návsi u domu čp. 1, po chalupě u Tomšů, v sobotu 7. června 1924. Přijel po 18. hodině.

Od malé Marušky Brabcové převzal kytici růží a poté šel s průvodem k domu Jana Marka, který vítal TGM ve slavnostní uniformě. Před školou mu předala školačka Mařenka Šebestová druhou kytici a uvítala jménem školních dětí. President byl podle pamětníků dojatý upřímným přivítáním, poděkoval a zamával z balkonu domu na návsi. Na slavnostní bráně u domu čp. 1 svítily prvně červené, modré a bílé žárovky.

Potom TGM vystoupil v Českých Budějovicích na Jirsíkově náměstí, kde po hymnách ho přivítal starosta města, čestná stráž a důstojnický sbor. President TGM poděkoval slovy: „Děkuji, pane starosto. Víte, že jsem byl poslancem za Rakouska za český jih. Znám kraj od Šumavy až sem a vězte, že nikdy toho nezapomenu.“ Nato přijal hlášení generála Horáka, vykonal přehlídku čestné setniny a prošel kolem důstojnického sboru, zástupců úřadů, škol atd. Poté se vydal na cestu Krajinskou, náměstím Svobody, Vídeňskou, Senovážným a Besední třídou do obchodní průmyslové komory Na Sadech, kde měl připraveno pět pokojů. Při zastavení na náměstí: „Děkuji mnohokráte za vaše uvítání a buďte přesvědčeni, že nezapomenu na potřeby českého jihu.“

Po večeři v restauraci U Volbrechtů v Kněžské navštívil divadlo. V primátorské lóži seděl až do konce. Hrála se opera Tajemství. Druhý den v neděli 8. června 1924 se konala přehlídka pluku, defilé pěšího vojska, legionářů, jízdy a dělostřelectva. O 10. hodině u radnice oficiální přivítání radními a také Mařenkou Špelinovou a malým Zdeňkem Novákem. Obědval v Besedě a pak na stadionu na Sokolském ostrově přihlížel cvičení Sokolů. Po 18. hodině 8. června 1924 odjel president TGM do Prahy v doprovodu až na hranice okresu.

