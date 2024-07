Na konci května 1924 se ve městě nepříliš výrazně připomnělo, že 25. května 1854 se v domě U Zlatého slunce na náměstí narodil Otakar Mokrý, pozdější básník, publicista, překladatel z polštiny a z francouzštiny a profesí notář ve Vodňanech. To již měl postavenou v městských sadech pamětní desku, ale nějak se zdálo, že si Otakara Mokrého více hodnotí ve Vodňanech, kde patřil k poetickému „vodňanskému trojlístku“ s Františkem Heritesem a Juliem Zeyerem.

V našem městě maturoval na gymnáziu, dětství ale prožíval ve Vodňanech. Dům U Zlatého slunce v roce 1854 byl ještě původní. Vyhořel roku 1868 a poté byl dostavěn, zvýšen a moderně upraven na hotel U Zlatého slunce. Není přesně doloženo, jak se jeho matka a otec doslali do „Slunce“ a na jak dlouho. Asi zde před porodem pobývali v souvislosti s tím, že bratr otce Antonína Mokrého, profesor teologie Vojtěch Mokrý, byl na biskupství generálním vikářem, přičemž vikariát se nacházel v Široké ulice v domě naproti zadnímu traktu domu U Zlatého slunce.

Otakar Mokrý studoval v Praze práva a roku 1883 si ve Vodňanech jako jeho otec otevřel notářskou kancelář. Zemřel předčasně 1. ledna 1899, podle údajů na cirhózu jater. Je autorem mimo jiné poezie Jihočeské melodie z roku 1880 a Na Dívčím Kameni z roku 1885. Stýkal se také se spisovatelem Josefem Holečkem.

Vlastenecký spolek Budivoj v Českých Budějovicích usiloval o postavení velké pamětní desky Otakaru Mokrému již před 1. světovou válkou, k čemuž došlo až v roce 1919 za nového Československa. Autorem desky je sochař František Bílek. Deska je poměrně masivní o váze kolem 1500 kg. Měla být umístěna na průčelí hotelu Slunce, což byl jeho rodný dům, i když vypadal objekt v roce 1854 jinak. Radnice a statici poukazovali na to, že deska je příliš těžká. To byla, ale mohla se k pilíři loubí postavit, jenže zase by nebylo průčelí symetrické. Nakonec se pískovcová deska postavila Na Sadech na pravém břehu Mlýnské stoky poblíž Krajinské a byla slavnostně odhalena 15. srpna 1919.

