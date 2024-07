V roce 1924 byla 1. světová válka pryč. Skoro v každé obci se stavěly pomníky padlým rodákům, přibývaly živnosti, klesaly ceny, Sokolové měli dorostenecký slet a krajový slet, na Trocnovské oslavy přijeli hosté až z Ameriky, na Malši mezi mosty se konaly plavecké závody, přijel i close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. slavný plavec otužilec Nikodém, vyhrála mimo jiné rodačka Dadla Müllerová, zmizela značka c. k., svoboda, úřední řeč čeština a do této bujaré doby se pustily s hodnocením národa místní listy. Jihočeské listy několikrát upozornily, že by se nemělo pořád slavit, nýbrž také začít konečně pracovat.

List Hlas lidu ze dne 16. června 1924 přímo uvedl: „Jakým jsme, národe? Češi byli zvaní už všelijak. Národ svatováclavský, národ Jana Husa a Amose Komenského, potomci Jan Žižky, pro jiné zase národ povahy holubičí, mnohými národem zemědělským a také národem muzikantů. V posledním čísle listu Republikán povýšil nás starosta společenstva krejčích na národ krejčovský. Slouží věru ke cti národu českému, ze má pověst a stále bude mít, že jest národem krejčovským a veškerým právem. Tak krejčí, hlavy vzhůru.“

Možná, ale to samé mohlo říci společenstvo pekařů. Společenstva, dříve cechy, tak povzbuzovaly vlastenecky své členy. List Hlas lidu se trochu vyhnul hodnocení, jací vlastně Češi jsou. Pekařovi bylo jedno, je-li potomek Husa, Komenského nebo Žižky. Ráno v 5 hodin musel mít napečeno. Ve městě bylo 77 mistrů pekařských. Pekaři a pecnáři byli skoro vždy Češi. Podobně mlynáři a pecaři.

Tehdy ještě nebyl široce znám dobrý voják Švejk. Jeden publicista uveřejnil, že v sousedních zemích se domnívají, že v Čechách žijí Švejkové a vševědoucí a všeznalí brouci Pytlíci. Podle diplomata v Rakousku, Německu a Česku Jiřího Gruši nás vidí z ciziny různě negativně (vychytralost, potměšilost) i pozitivně, my je ovšem také (nafoukanost, arogance, hloupost). Také by se dalo říci, že jsme mistři v sekundárních činnostech. Umíme opravit rozbité auto pomocí konzervy a nefunkční pračky.

List Hlas lidu 1924 to začal řešit, ale že by Češi byli vždy holubičí povahy, se říci nedá. Někdy ano, jindy ne, to podle toho, jak se to ve střední Evropě vždy vyvrbí.

Autor: Jan Schinko