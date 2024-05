Město toho mělo v novém Československu mnoho zajímavého. Kuriózní střípky z místního života před 100 lety pro vás vybírá Jan Schinko, odborník na budějovickou historii. Tentokrát o kavárně Corsu v Biskupské.

Na snímku z let po roce 1922 stojí na rohu Biskupské a Široké kavárna a varieté Corso. V paměti Budějčáků je ale víc to, že v domě bývala restaurace U Železné panny. | Foto: Archiv Jana Schinka

V listu Republikán dne 19. května 1924 oznámil majitel kavárny Corso v Biskupské ulici Jan Vaněček, že v jeho kavárně a vinárně bude vystupovat První československé šramlové kvarteto denně od 8 hod. večer, v neděli a ve svátek 4-6 hod. a večer od 8 hodin. Jan Vaněček, Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce předtím autodopravce, koupil dům na rohu Biskupské a Široké roku 1919 a přestavěl v roce 1922 v kubistickém pojetí s prvky doznívající secese. Zařídil si kavárnu, vinárnu, bar a šachový klub. Později menší kavárnu v hudebním pavilonu na Krumlovských alejích a hlavně šraml s mezinárodní účastí.

Šraml začal hrát ve Vídni v roce 1877 kapelník Johann Schrammel v kavárnách, hospodách a na zábavách, V Corsu bylo kvarteto složeno z houslí, tahací harmoniky, kytary, bubnu a občas klarinetu. Někde byly dvoje housle. V Hájích ve Slezsku, kde se v současné době pořádají šramlové festivaly, se přidává vozembouch, mandolína a také basa, k tomu dva zpěváci. Podle slovníku cizích slov je šraml malý smyčcový orchestr nižší úrovně. V jiných pramenech je šraml malá lidová kapela.

Kavárník Vaněček zavedl každý den šraml a k tomu dámskou obsluhu, což bylo v té době neobvyklé a některé složky obyvatelstva to stran nemravnosti velmi kritizovaly, ale právně to bylo v pořádku a za pár let normální. Rovněž program byl, jak se psalo, velkoměstský. Vystupovaly tanečnice Adele Jacana, Anny Hochwald, Lotte Merten, Mitzi Pardy, Baby Star, Hedy Sterberger, Hella Reithofer, mezinárodní tanečnice aj.

V roce 1925 vybavil kavárnu sluchátky k poslechu rádiového vysílače. Trochu se postupně hudební vkus v Corsu vyvíjel. Šraml ustupoval a přibližně v letech 1928 až 1930 převažoval u Vaněčka moderní jazz band. V roce 1967 byla v někdejším Corsu (šraml, jazz, varieté, tabarin, šachový klub) zařízena stylová rybářská hospoda U Železné panny. Bylo-li v Corsu „První československé šramlové kvarteto“, přímo doloženo není. Šraml ale nezmizel, počeštil se a přidal se vozembouch.

Autor: Jan Schinko