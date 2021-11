Když Stáj A + L Planá nedaleko Českých Budějovic pořádala v září amatérské závody v parkuru a drezuře stovka startů znamenala naplněný program od rána od osmi hodin až do večera do sedmi. Hobby jezdci se sjeli z celého kraje a čekalo je šest soutěží. Podle Aleny Čapčuchové Procházkové, majitelky stáje, se jel čtyřikrát parkur a dvakrát drezura s rozdělením podle obtížnosti.

Stáj A + L v Plané na Českobudějovicku pořádá i hobby závody v drezuře a parkuru. | Foto: Hana Krůčková

Na statek u Plané, kde stáj sídlí a který zdědili po manželově babičce, si Alena Čapčuchová Procházková přivedla prvního koně v roce 2001. "Přesně 17. listopadu budeme mít koně 20let," říká paní Alena. "Jezdila jsem a přivezla jsem si koně sem. Když jsem jela po Plané, lidé se ptali, bylo to pro ně zajímavé a chtěli vědět, jestli také jezdíme pro veřejnost," vzpomíná milovnice koní a dodává, že časem pouvažovali a v roce 2007 zřídili stáj, zapsali ji pod hlavičku České jezdecké federace a teď si může každý zájemce vyzkoušet pohled na svět z koňského hřbetu, pokud se udrží v sedle. O samotné koně se stará hlavně majitelka stáje, ale technické a těžší práce zastává především manžel po svém zaměstnání. "Bez něj by to nešlo," zdůrazňuje Alena Čapčuchová Procházková.