České Budějovice - Již pošesté se bude v části Týna nad Vltavou v Čihovicích konat cyklus přednášek a koncertů zakončený poutí do Anežského kláštera s názvem Sedm týdnů se svatou Anežkou. Série příspěvků má za cíl oživiti kulturní a duchovní dění ve městě a uchopit témata spojená s odkazem sv. Anežky.

V úterý 12. února bude přednášet Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity na téma Hledání v dnešní společnosti. | Foto: Deník/ Martin Tröster

Letošním ročník bude provázet téma problematiky svobody a s ní spojené odpovědnosti. Vždyť letos slavíme 30 let od sametové revoluce. Václav Hes, páter z vltavotýnské farnosti, která akci spolupořádá, říká: „Se svobodou je spojeno také mnoho bolestí. Mnozí nedozráli k pochopení toho, jak s ní nakládat, prosazují své zájmy a práva na úkor jiných, chrání si své výhody a jsou lhostejní k dobru celku. Naše společnost není v dobrém morálním stavu.“ Řeč bude o vyrovnávání se s minulostí, hledání svobody i bezpečnostních hrozbách. Připomenou se také další výročí 30 let od svatořečení Anežky České v listopadu roku 1989, 20 let od založení vltavotýnského Domova sv. Anežky České v Čihovicích pro lidi s postižením a 10 let od otevření originální dřevěné čihovické kaple sv. Anežky.



V úterý 12. února bude přednášet Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity na téma Hledání v dnešní společnosti. O týden později bude tématem výročí svatořečení sv. Anežky České. V úterý 26. 2. se dozvíte, co (ne)hledat v Bibli. V březnu vás dále čeká například příspěvek bývalého ministra kultury Daniela Hermana Vyrovnání se s minulostí v kontextu současnosti, nebo vrchol cyklu, koncert Scholy Gregoriany Pragensis.

Program:

Přednášky od 18 h

Úterý 12. 2.

Tomáš Machula – Hledání svobody v dnešní společnosti

(rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Úterý 19. 2.

František Reichel – 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

(bývalý český a československý politik, ministr bez portfeje a místopředseda československé vlády)

Úterý 26. 2.

Páter František Hroznata Janoušek – Co (ne)hledat v Bibli

Úterý 5. 3.

Daniel Herman – Vyrovnání se s minulostí v kontextu současnosti

(český politik, bývalý ministr kultury České republiky)

Úterý 12. 3.

Páter Josef Šedivý – Svatá Anežka Česká, zakladatelka Řádu Křižovníků s červenou hvězdou

(velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou)

Neděle 17. 3.

koncert Schola Gregoriana Pragensis – České země uprostřed Evropy

Sobota 23. 3.

Pouť – Praha – Anežský klášter