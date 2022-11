Juniorfest se v Klatovech koná letos poprvé a kromě pestré nabídky filmů v kině Šumava je součástí i doprovodný program a právě během něj na Kolonádu zavítal zahraniční host, který přilákal stovky fanoušků. Od první chvíle, kdy Erdogan Atalay na Kolonádu přijel se zdravil s fanoušky, začal rozdávat podpisové karty, ochotně se fotil, podepisoval. Pořadatelé ho nemohli od fanoušků odtrhnout, chtěl by obejít nejlépe všechny. Ale to časových důvodů nebylo možné, odjížděl do dalších míst festivalu. „Je skvělý, vůbec není nafoukaný, je milý a ochotný,“ pochvalovala jedna z fanynek.

Zdroj: Daniela Loudová

Čas byl i na několik otázek, které fanoušky zajímali, kdy například prozradil, že jeho nejmilejší značkou aut je Maserati, ale také, zda byl při natáčení seriálu někdy zraněn. „Měl jsem zranění několikrát, ale nikdy nebylo tak velké, že bych byl na dlouho vyřazen z provozu,“ řekl Atalay, který vzpomněl i na parťáky. „Pamatuji si všechny své parťáky v Kobře 11. Když se na seriál dívám, tak mě přepadají různé emoce. Když vidím někdy sebe, tak se nepoznávám,“ zažertoval, ale přiznal, že by u dálniční policie dělat nechtěl, leda, že by to tam vypadalo jako v seriálu.

Jako živé! Stovky lidí obdivovaly soutěžní modely na výstavě v Jihočeském muzeu

Zhodnotil také, jaké je spolupráce s dcerou na place. „Vůbec mě neposlouchá, má svou hlavu, dělá si vše po svém.“ To následně potvrdila i ona. „Je mi jedno, co táta říká. Někdy se vynervuje, ale já si to udělám, jak chci,“ řekla a dodala, že jako s otcem doma je s ním větší sranda než se seriálovým. Semir také přiznal, že se mu líbí české ženy, a jeho dcera potvrdila, že jí se líbí čeští kluci.

Na odchod si oba hosté vysloužili velký potlesk. Poté se mohli návštěvníci potkat s Patem a Matem, Maxipsem Fíkem a dalšími pohádkovými postavami. V úterý se můžete vydat na deskobraní do refektáře v jezuitské koleji od 13.30 hodin. Konají se tam i další doprovodné akce. Na filmy se do kina Šumava můžete vydat až do čtvrtka, kompletní program najdete na www.juniorfest.cz.