Na Českobudějovicku se nabízí seniorům řada aktivit pro volný čas.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

S českobudějovickým Klubem Aktiv můžete "Přeplavat La Manche 2020". Podle letošních pravidel se už tradiční soutěže, která se koná v mnoha bazénech celé České republiky, může zúčastnit úplně každý! Díky finanční podpoře Statutárního města České Budějovice, je i letos vstupné pro registrované plavce - tedy ty, kteří budou zapsáni v seznamu, sníženo na 10 Kč za 75 min. Platí každý všední den od 7 do 14 hodin. Plavat se bude po celý měsíc únor, to jest až do 29. 2. Po plavání je důležité, aby si každý zapsal počet uplavaných metrů do evidenčních listů, které budou na plovárně u stanoviště plavčíků. Výsledky jednotlivých plavců se pak sčítají za celý zúčastněný tým. Po vyhodnocení soutěže Klub Aktiv odmění nejlepšího českobudějovického plavce a plavkyni dárkovým poukazem a nejlepší tři plavci a tři plavkyně obdrží klubová trička. Již třikrát tým Klubu Aktiv vyhrál v rámci celé republiky. Přihlásit se lze přes internetové stránky www.klubaktiv.cz.