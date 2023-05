Pátrání se šťastným koncem se odehrálo v noci z pondělka na úterý 25. dubna na Novohradsku, kde se v jednom z penzionů ubytoval na dovolené starší manželský pár.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Kolem půl dvanácté v noci se na linku 158 obrátil muž s tím, že jeho žena (1949) šla kolem osmé večer přeparkovat vůz, ale nevrátila se. "K popisu ženy uvedl pouze to, že má na sobě světle šedou bundu a zřejmě tmavé kalhoty, je menší postavy a vlasy má hnědé," říká policejní mluvčí Lenka Krausová.

Do pátrání byli přivoláni policisté z obvodních oddělení Trhové Sviny, Suchdol nad Lužnicí a také policejní psovod s fenou Ennysou. "Právě ta byla nakonec v pátrání úspěšná," říká policejní mluvčí. Když totiž policejní kynolog přijížděl k místu oznámení, na dálku viděl osobu, která ale neodpovídala popisu pohřešované. Policistovi to ale nedalo, auto otočil a jel zjistit, o koho se jedná. "Na místě ale už nikdo nebyl, a tak šel s Ennysou pátrat do okolí," popisuje mluvčí Krausová.

Ztracenou seniorku v noci vypátrala Ennysa.Zdroj: Policie ČR

Úspěšná byla po pár stovkách metrů Ennysa, která ženu našla. "Ta byla celá promáčená, prochladlá a dezorientovaná," říká policejní mluvčí. Ženu převezl psovod na místo oznámení a předal kolegům z Trhových Svinů. "Vzhledem k počasí, které panovalo, měla paní velké štěstí, že ji vypátrali včas," dodává policejní mluvčí.