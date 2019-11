Původně měli českobudějovičtí zastupitelé už tento týden schvalovat novelu vyhlášky o odpadech. Měla přinést osvobození od poplatků za svoz odpadu seniorům. Dosud jsou v jihočeské metropoli osvobozeny děti do jednoho roku. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu v jihočeské metropoli činí 680 korun na osobu a rok.

Zastupitelé ale v pondělí vyslechli jen zprávu o přípravě novely. Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) to bylo proto, že parlament až na konci října upravoval zákon, s nímž vyhláška souvisí. Ministerstvo vnitra, které vyhlášky obcí posuzuje, proto doporučilo schválit dokument až v prosinci, aby se nemusel zbytečně předělávat.

Aktuální návrh koalice zní, osvobodit od poplatku za svoz a likvidaci odpadu děti do tří let a seniory nad 75 let. To se ale nezdá lídrovi opoziční ODS Martinu Kubovi. Jeho strana totiž na zářijovém zastupitelstvu navrhla, aby osvobození platilo už od 65 let. Týkalo by se tak lidí, kteří odcházejí do starobního důchodu. "Smysl našeho návrhu byl v tom, že odchodem do důchodu jim klesá příjem," říká Martin Kuba. Koalice navíc navrhuje osvobodit od poplatku děti ne do jednoho roku jako dosud, ale do tří let. "Myslím si, že víc odpadu produkují děti," komentoval to Martin Kuba.

Podle Petra Holického by koaliční varianta osvobození od poplatku znamenala pro městskou pokladnu výpadek ročních příjmů 5,8 milionu za seniory nad 75 let (tvoří zhruba 9% populace města) a dva miliony za děti do tří let. Osvobození pro občany nad 65 let by znamenalo už 13,2 milionu korun. "Je potřeba velice pečlivě zvážit jaký dopad do budoucna bude mít to, co se teď rozhodne," upozorňuje také Petr Holický s tím, že populace stárne a už dnes tvoří občané města nad 65 let 20 % populace Českých Budějovic.

Větší naději na přijetí má v prosinci aktuální koaliční návrh, ale Petr Holický zmínil, že záležet bude na jednání zastupitelstva. Osvobození od poplatků by mělo začít platit od ledna roku 2020.