Silný déšť uvolnil další kameny ve zvětralé skále, která je narušena i náletovou vegetací.

Kameny na turistické stezce, následek deště a zvětrávání skály nedaleko Boršova nad Vltavou. | Foto: Archiv Jana Zemana/Boršov nad Vltavou

Několik metráků kamení odstranili poblíž Boršova nad Vltavou ze známé turistické stezky, která vede podél Vltavy a například se po ní dostanete i na zříceninu Dívčí Kámen.

„V pátek a v noci na sobotu napršelo 40 litrů na metr čtvereční a spadla opět skála na Fritschově stezce, několik metráků kamenů, které jsme dnes odstranili, u kovové cedule informující o stavbě stezky od Klubu českých turistů. Spadlé kameny jsme sice ze stezky odstranili, ale nikoliv problém se zvětralou skálou,“ upozorňuje starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman s tím, že před téměř devadesáti lety, když Klub českých turistů společně se ženisty československé armády (kteří „trénovali“ na možný válečný konflikt) stezku vybudovali, byly skály holé, bez vegetace, náletových dřevin.

„Před několika lety, když se uvolnily asi tři tatry zvětralé skály, jsme před nástupem na Fritschovu stezku umístili varovné cedule, vyznačili náhradní trasu, aby se turisté na stezce mohli nebezpečnému místu vyhnout. Chataři kameny odstranili a pomohli s provizorním zabezpečením,“ popisuje Jan Zeman, co obec učinila naposledy, když na stezce došlo k sesuvu. Dodává, že úplně stezku v této části uzavřít je iluzorní. „Každý zátaras je překonatelný a vždy to bude na vlastní nebezpečí,“ konstatoval Jan Zeman.

Starosta Boršova připojil, že obci by měl s řešením situace v problematickém místě někdo pomoci. „Fritschova stezka je nadregionální záležitost, sanace zvětralé skály je mimo rámec našeho obecního rozpočtu,“ vysvětluje Jan Zeman a doplňuje, že navíc pozemky nejsou obce.

„Bohužel nelze problematické místo opravit na základě prostého zdravého rozumu – očistit asi 400 metrů od vegetace a náletových dřevin, odstranit problematickou skálu za pomoci horolezců a trhaviny a zavěsit kovové sítě. Na všechno musí být posudky, mnoho dotčených se musí vyjádřit… Klasický český boj s papírovým tygrem. To, co by šlo vyřešit, odhaduji částkou do tří milionů korun, bude stát jistě o řád víc,“ míní Jan Zeman. V tuto chvíli nechává obec vyrobit další varující výstražné cedule.

Do Třísova a dál

Fritschova stezka vede z Boršova nad Vltavou až do Třísova. Odtud i dál, na Kleť, do Zlaté Koruny nebo Českého Krumlova. Stezka nese jméno Emanuela Fritsche (1874 – 1956), vrchního technického rady Československých státních drah, tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice, který se o vybudování stezky zasloužil.