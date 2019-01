Pasov - 4200 bikerů, milovníků silných motocyklů, se letos sjelo k zimnímu „Setkání slonů“ v Solle u Lohu v Bavorském lese.

Thomas During. | Foto: Deník/repro PNP

Dalších 2000 lidí je na sraz přišlo obdivovat. Mezi „originály“ mohli obdivovat také Thomase Duringa z Mnichova (64). Nemá řidičák na auto ani na motocykl, ale najezdí ročně 15.000 kilometrů po světě – na mopedu. „Na setkání slonů se extra šik oblékl, přečesal šedý vous a oblékl vlastnoručně ušitý džínsový frak s tučňákovitými šosy až na zem,“ popisuje deník PNP. „I pro něho je Loh vrcholem roku stejně jako pro bikery, kteří se od jednoho z posledních dobrodružství nenechávají odradit mrazem, sněhem a náledím…“

Představí krajana Eichmanna

Ve foyeru Staré radnice byla k mezinárodnímu dnu holocaustu otevřena výstava o procesu s Adolfem Eichmannem v roce 1961. Připravilo ji vzpomínkové a výzkumné centrum Yad Vashem jako putovní akci. Do 14. února bude na linecké radnici, pak se přestěhuje do Welsu. Eichmann, „architekt konečného řešení židovské otázky“, byl v roce 1960 vystopován agenty Mossadu v Argentině a unesen do Izraele. Proces s ním tam běžel od 11. dubna do 15. prosince 1961. Popraven byl 31. května 1962 a jeho popel byl vysypán do moře, píše deník OÖN.



List připomíná, že Eichmann, narozený v roce 1906 v Solingenu, se přestěhoval v roce 1914 s pěti sourozenci do Lince, kde vyrostl v Biskupské ulici č. 3. Nedokončil reálku ani následné učení se mechanikem. Od roku 1923 pracoval u důlní společnosti, později jako prodavač elektro a do roku 1933 u dceřiné firmy Standard Oil. V roce 1935 se oženil s Věrou Lieblovou z Mladého u Českých Budějovic, s níž měl čtyři syny. V roce 1932 vstoupil do NSDAP a SS a žil v Dachau a v Berlíně.



„I dnes se najde toto jméno v lineckém telefonním seznamu, ale hledání stop je těžké,“ uvádějí OÖN. Eichmannův synovec Helmut, který měl v linecké přístavní čtvrti do roku 2005 „Eichmannův elektrovelkoobchod“, řekl deníku jen, že jde o rodinnou záležitost, o které nebude na veřejnosti mluvit. Ingeborg Eichmannová (91), vdova po Eichmannově bratrovi Friedrichovi, má na švagra jen nezřetelné vzpomínky. Viděla ho jen jednou, před mnoha desetiletími. Eichmannův nejmladší syn Ricardo, narozený v roce 1955 v exilu v Argentině, dnes žije v Berlíně, jeho synovec Hannes je kulturním redaktorem salcburského studia televize ORF. Elektrovelkoobchod v přístavu dnes patří německému koncernu Würth. „Chceme název firmy změnit,“ říká ředitelka Silvia Schmid-Zöchbauerová v listě. Mladým zákazníkům jméno Eichmann už sotva něco říká a sotvakterý starší jim prý zachovává věrnost kvůli jménu a s ním spojené ideologii, poznamenává.



Kdo Eichmann byl a jak vypadal jeho únos a následný proces, tím se zabývá výstava Yad Vashem, která je teď díky rakouským přátelům této organizace poprvé uváděna v němčině. Prezentuje bohaté originální doklady o soudu s Eichmannem na devatenácti speciálních foliových panelech. Vstup je volný.

Začerní Hitlerův text

Soud v Mnichově zakázal britskému vydavateli Peteru McGee zveřejnění brožury s výňatky z Hitlerova Mein Kampfu s komentáři. Návrh podalo bavorské ministerstvo financí jako nositel autorských práv k tomuto dílu až do roku 2015, napsal linecký deník OÖN.



Z rozhodnutí soudu musí vydavatel ve vydání citáty z knihy začernit. Mluvčí vydavatelství k tomu řekl, že tak chtěli zabránit zabavení vydání. Sběratelská edice tzv. Tiskových svědectví zachycuje německý tisk v době národního socialismu. Jádrem každého vydání jsou tematicky spojené reprinty vždy dvou až čtyř novin z této doby. Tématem je uchopení moci nacisty v roce 1933. Vědci pak v doprovodných textech analyzují faksimile.



.„Hitlerův sporný výtvor je přístupný celému světu, ale zrovna německé veřejnosti ne,“ řekl McGee. „To shledávám pošetilým. Nechceme nikoho urážet, ale lidé by měli mít možnost t číst výňatky z Hitlerových textů a smět si vytvořit svůj názor na tak důležitou kapitolu německých dějin.“ Znečitelnění textů má za absurdní. „Jistě bylo možné ještě v šedesátých letech argumentovat, že Němci nejsou dostatečně zralí k zacházení s nacistickou propagandou. Ve 21. století je ale takový náhled, skrytý za žalobou na autorská práva, poručníkováním a nafoukaností.“



Za zcestné má názor, že chtěl publikací dodat „materiál“ pravicovým radikálům. „Pro ně vzrušením kupovat zakázané. Knihy jako Mein Kampf nakupují po internetu nebo na černém trhu. Když my postavíme tuto mystifikaci do přímého světla, odhalujeme, čím je – pustým nadáváním, dutými frázemi a zčásti neučtitelnou záplavou slov…“



Letos má vyjít padesát čísel svědectví, příští rok také padesát. Série má skončit reprodukcemi výtisků nacistických novin před zhroucením režimu.