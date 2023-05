V prostorách Akademické knihovny Jihočeské univerzity bude do 26. května k vidění výstava připomínající 20. výročí založení Výboru dobré vůle.

Setkání a výstava v areálu Jihočeské univerzity. | Foto: Jana Novotná, Magistrát města České Budějovice

U příležitosti nedožitých 90. narozenin bývalé první dámy se na vzpomínkové akci organizované Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové sešli symbolicky u jejího stromu v úterý 9. května v kampusu Jihočeské univerzity zástupci města, univerzity a další hosté. Památnou lípu zasadili společně představitelé univerzity a města v roce 2018.

„Byla to mimořádná žena, která neměla vždy na růžích ustláno. V úctě jí vzdáváme hold a obdiv, jak dokázala obstát v těžkých životních zkouškách. V roce 1990 založila Nadaci, kde aktivně působila až do své smrti. Starala se o ty nejpotřebnější, zdravotně a sociálně znevýhodněné, nemocné či bez finančních prostředků. Tento její významný odkaz by pro nás měl být inspirací, ve které chceme pokračovat,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

V rámci setkání zazněla také Píseň pro Olgu v podání dětských pěveckých sborů, která vznikla jako vyznání jejímu hluboce lidskému poslání a jejíž autorkou je Aneta Langerová.

V prostorách Akademické knihovny Jihočeské univerzity bude až do 26. května k vidění výstava připomínající 20. výročí založení Výboru dobré vůle. Na 33 snímcích zobrazuje počátky jeho činnosti, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče.