Podle autora výstavy Jiřího Kopáčka málokdo ví, že nositelé jména Vojtěch Lanna byli otec a syn (stejně se jmenoval i vnuk). „A přitom to jsou místní rodáci,“ poukazuje na paradox.

K Lannovi se nedochovalo víceméně nic v muzejních sbírkách kromě skla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. I to zde uvidíte. „Nejcennější materiály však vlastní pravnuk Lanny mladšího, generál Hubertus Trauttenberg,“ vysvětluje Jiří Kopáček a dodává: „V Rakousku je zachováno to, co po Lannovi zbylo. V Budějovicích po něm není takřka nic.“ Na výstavě si prohlédnete věci denní potřeby spojené s Lannou právě dovezené z Rakouska z dědictví po Lannovi. Najdete zde třeba psací soupravu, kuřáckou sou-pravu, Lannovy sešity, učebnice angličtiny, aritmetiky aj.

Dozvíte se o Lannech jako o lidech, kteří budovali trati, vodní cesty, splavnili řeky, propojili Vídeň a Prahu přes České Budějovice, stáli za úžasnými stavbami, měli množství parní techniky, těžili uhlí, vedli obchod, aj.

Mezi exponáty patří k zajímavostem zapůjčený vůz, který vozil po koněspřežce sůl, replika plachetnice podle původního postupu, obrazy související s Lannou či výtahová věž tavicí pece nebo část sbírky skla, kterou Lanna vlastnil. „Je zajímavé vidět souvislosti,“ vysvětluje autor k výstavě, která je odhaluje.

Příběh rodiny Lannů je podán na pozadí politických, kulturních a společenských událostí. Přijďte do 3. ledna.