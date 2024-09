V patnácti nastoupila na modelingovou dráhu, ačkoli nikdy netoužila stát se modelkou. Začalo cestování - a to doslova a do písmene - po celém světě. Kromě toho, že se potkala s mnoha slavnými osobnostmi, např. se Stingem, Michaelem Jacksonem, Hugh Grantem, Bon Jovi, Backstreet Boys, Prodigy či Danielem Craigem, poznávala země, do kterých by se jen tak nedostala. Její dráha modelky začala v brzké porevoluční době. Mezi země, které navštívila, patřilo i Japonsko. Vždy je obdivovala, ale nikdy by tam nechtěla žít. Přesto se tak stalo a začala navštěvovat intenzivně denní studium japonštiny. V tokijském parku, který je přilehlý k velké knihovně, skoro denně vstřebávala načerpané informace. A tam poprvé potkala svého budoucího manžela Rya.

„Řekla bych, že naše seznámení bylo skoro jako v pohádce. Když mi v parku pomohl s věcmi, které upadly na zem, jen jsem poděkovala, usmáli jsme se na sebe a šli dál každý svou cestou. V Tokiu, v části Šibuja, u jedné z nejrušnějších křižovatek, kde projde na jednu zelenou kolem 2000 lidí, je vyhlášené knihkupectví. Osud tomu chtěl, že jsme se tam spolu v tentýž den večer potkali znovu. To opakované setkání vnímám jako opravdu osudové, i když mne nazlobil: začal na mne totiž mluvit anglicky. V tu chvíli byla tatam moje snaha komunikovat japonsky a předvést své znalosti. Pak jsme si vyměnili kontakt a začali se vídat. Nebylo to úplně jednoduché, Ryo v té době žil v Americe a za mnou pak létal do Japonska," říká Adriana.

close info Zdroj: Z archivu Adriany Craig zoom_in Adriana Craig v japonském kimonu.

Příběh Adriany a Rya se začal rozvíjet a po čtyřměsíční známosti následovala v květnu ve Zlaté Koruně svatba. Velmi si jí získal tím, když se jí v březnu stal velkou oporou. V té době musela nechat uspat svého koně Vanella a zhroutil se jí svět. „Ano, celkově byla to jízda. Manžel mi dodnes říká, že kdybych nepřišla o koně, asi bychom se nevzali," usmívá se.

Po svatbě si společně pronajali v Tokiu byt a Ryo se z Ameriky přestěhoval. Adriana byla pořád velmi zdrcená ztrátou svého milovaného koně a Ryo vymýšlel, čím by ji mohl zase nakopnout. Začala s iaidó, což je samurajské bojové umění, kdy se trénuje s katanou, samurajským mečem, věnovala se malování na porcelán, docházela do prestižní školy Togasha, kde studovala pět let. Dále se věnovala ikebaně, dva roky studovala tvorbu japonské keramiky, velmi intenzivně se věnovala i čajovým obřadům.

close info Zdroj: Z archivu Adriany Craig zoom_in Adriana a Ryo.

V Ebisu před Westin hotelem viděla na zemi malovat kaligrafii - umění písma, tak se začala zabývat i tím. Ryo jí v roce 2010 přihlásil do soutěže Kimono Queen Contest. Tam svým blonďatým zjevem způsobila opravdu poprask. Z 580 přihlášených vybrali 12 nejvíce stylových a Adriana byla mezi nimi. To byl velký úspěch, tak se ještě tentýž den

zapsala na studium v Hakubi kimono akademii v Kashivě. To po několika letech ukončila státnicemi a vlastní mezinárodní licenci vydanou v městě Kjóto. „Mě se vše začalo znovu otevírat, mé záliby nebyly otázka peněz, ani zabíjení času, ale cítění, správného nastavení a vnímání. Všechny japonské učitele to zajímalo a také si mne náležitě testovali, protože jsem byla cizinka. Později mi asi i díky mé snaze vše znát a umět začali přezdívat Blonďatá Japonka," dodává.

close info Zdroj: Z archivu Adriany Craig zoom_in Umění písma - kaligrafie - vyžaduje mnoho času, trpělivosti a energie.

V červenci 2010 měli i japonskou svatbu, přiletěl i tatínek a sestra. Byl to krásný zážitek, až na velké teplo, které bylo v kimonu úplně všem… Japonská svatba má přísné náležitosti a není to žádná rozjásaná veselice jako u nás. Nefotí se, a tak pobíhající Adrianin tatínek s aparátem nebyl přijímán zrovna nadšeně. Tento rok byl i velmi úspěšný, přišla nominace iaido asociací v Tokiu, aby reprezentovala Kanto prefekturu ve 4. danu na celojaponských závodech v Ósace. Zde vyhrála zlato a o měsíc později složila úspěšně zkoušky z 5. danu. Teorii psala celou v japonštině v tělocvičně na zemi, nebylo to nic jednoduchého a měla velkou radost, že vše zvládla.

O rok později se česko-japonský pár rozrostl o syna Daniela a vše fungovalo bezvadně. Bohužel, další vývoj byl úplně jiný. Plánovali, že po narození druhého syna, kterého chtěla porodit v Čechách, se vrátí zpět do Japonska, ale to už se v roce 2019 kvůli covidu nestalo. Rodina byla na rok a půl odloučena a nemohli se vůbec vidět.

Shikoku-inu, národní bohatství

Adriana také obdivovala japonské rasy psů a velmi ji zaujala ta, která pochází z japonského ostrova Shikoku. „Myšlenka pořídit si tuto rasu se zrodila už před dvaceti lety. Mělo na to vliv i bojové umění, kterému jsem propadla, oslovilo mne a tím to šlo ke mně ještě blíž. Plemeno shikoku-inu bylo od roku 1937 uznáno japonským národním bohatstvím. Svou povahou se přibližuje samurajům, jsou oddaní, velmi ochraňují svou smečku, položí za ni život. To já velmi obdivuji, " říká.

Po nelehkém zkoumáni a hledání byla japonskými chovateli prověřována, zda je vhodný adeptem pro štěně. Naštěstí za ni mluvili výsledky dosažené v Japonsku a díky tomu u nich prošla. Japonští chovatelé jsou velmi opatrní na to, komu své národní bohatství svěří do péče. V květnu 2018 přistál první shikoku na české půdě a Adriany sen se splnil. Samec Mutsuhito (jméno dostal po japonském císaři) se už jako štěně dobře adaptoval a byl zapsán jako první plemenný pes svého druhu u nás, vlastně tehdy zde ještě neznámé rasy. Když přišla vhodná doba, obrážel jednu výstavu za druhou.

close info Zdroj: Z archivu Adriany Craig zoom_in Adrianini psi shikoku-inu získávají jedno ocenění za druhým.

Ocenění získal mnoho, je mimo jiné mezinárodním interšampiónem. Zaznamenal velké úspěchy po celé Evropě, díky druhému či třetímu místu na světových výstavách se vryl do paměti i chovatelům z jiných zemí a v roce 2022 získal první místo v prestižní celorepublikové soutěži Top Dog. Umístil se s nejvíce nasbíranými body v uplynulé výstavní sezoně a skončil na prvním místě FCI 5 skupiny. Loni se stal druhým nejlepším psem roku 2023 v FCI 5 kategorii.

Fenka Suiko k němu přibyla v roce 2019. Ryo jí tehdy jako malou přiletěl jen Adrianě předat a druhý den se vracel zpátky do Japonska. Suiko se také stala odmala opatrovnicí druhého syna Tomíka. I ona absolvovala řadu výstav, je světovým vítězem roku 2022, rezervním světovým vítězem roku 2021 a evropským inter šampionem. Nyní se Adriany domácí smečka skládá ze šesti chovných psů - z tří dovezených z Japonska a tří fenek z vlastních odchovu.

close info Zdroj: Z archivu Adriany Craig zoom_in Adrianou odchovaná a vypiplaná štěňátka našla domov nejen v České republice, ale také ve Finsku, Francii, Německu, Švýcarsku a New Yorku.

„Mé rozhodnutí pro toto plemeno zrálo dlouho, jistě ho ovlivnil život v Japonsku. Také to, že jsem pronikla pod jeho povrch a dostalo se mi spoustu poznání, možností a též úspěchů. Jde mi o záchranu této skvělé rasy, která vymírá. Všeobecně jsou známí jen z knížek či internetu. Jsou úžasní, proto chci toto plemeno náležitě prezentovat a podílet se na jeho zachování," uvádí Adriana.