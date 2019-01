Nové Hrady - „Co tu dělají nějaký haranti? Vyžeň je na parkán, páže,“ hartusil na vyjukané děti purkmistr Nových Hradů při sobotní prohlídce inscenované speciálně pro menší návštěvníky.

„Proč jste přišli? Nejste vy zvědové,“ zhurta na nich vyzvídal při návratu do doby Jindřicha z Rožmberka nynější kastelán Jan Smolík. Interaktivní formou, která strhla a poučila i dospělé, nabyté poznatky o životě v minulosti již nikdy nezapomenou. Třeba na jakém místě se stavěly hrady a proč kolem nesměly být stromy, věděl František, což mu zajistilo budoucnost. Šikovné a chytré chlapce si totiž purkmistr vybral do přímé služby třeba jako pážata a znalé dívky do fraucimoru.

„Po parkáně se můžeme posouvat do místa, kde hrozí největší nebezpečí. Parkánová hradba je zesílená baštami, což není od slova baštit, ale z francouzského bastion - i když naše stráže se tam většinou zašívají a něco baští,“ vysvětlil Jan ze Samosol a Budislavi. A ví o tom své. Jako purkrabí má na starost úplně všechno - obranu hradu a jeho údržbu, vybírání daní pro svého pána, cla od kupců i hradní posádku. A to nejenom zbrojné, ale i služebnictvo, jež je líné jako drzá služebná Bára. Na druhou stranu mělo děvče oči jako rys a aby nemuselo po návštěvnících uklízet, bedlivě hlídalo a hrozilo, když na něco sahali, až došlo i na slzičky. Krásná hraběnka Tereza s komtesou Rozálkou se také stále ptala a vysvětlovala, jak se třeba liší kabinet a sekretář, který po vyklopení dvířek sloužil jako psací stůl. Přestože malé dost rozptylovaly a ke klouzání lákaly ochranné „škorně“, v každé komnatě poznali, co je tam špatně - samopal, mobil, láhev.

Páže Hubert, které je purkrabímu k ruce a pomáhalo i při výcviku střelby z kuše, je skoro 11letý syn kastelána. Kromě hradní služby se věnuje hře na lesní roh, sopránovou a altovou flétnu. Ovládá také ražbu stříbrných pražských grošů, děti si na památku samy vyrazily hliníkové. To se líbilo i Aleně Drahokoupilové z Chrudimi, jež dorazila s manželem a vnoučaty z Bruselu i bratrovými z Londýna.