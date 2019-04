Hluboká nad Vltavou - Průtah městem dostává nový asfalt

Už tento pátek, pokud to dovolí počasí, by mohla skončit v Hluboké nad Vltavou oprava vozovky na tahu České Budějovice - Týn nad Vltavou, i když původně byla dopravní omezení povolena až do 16. dubna. | Foto: Deník/ Edwin Otta