České Budějovice - Od rána do dvou hodin odpoledne Správa a údržba silnic musela provádět údržbu na všech silnicích Jihočeského kraje.

Podle Jana Vykouka, náměstka provozního úseku Správy a údržby silnic a zároveň dispečera, napadlo třeba na Prachaticku, kde byla situace nejobtížnější, až 25 cm sněhu. "Dosud jsme jezdili nepřetržitě," říká. Po dvanácté hodině sněžení ustalo a správa silnic se dala do dočišťování. "Rovněž popadalo mnoho stromů, větví, které jsme uklízeli průběžně my nebo hasičský záchranný sbor," komentuje situaci na silnicích Jan Vykouk. Sypači nejvíce jezdili do spodní části Šumavy.



Dana Šůrová, dispečerka pro České Budějovice, uvádí, že posádky budou v pohotovosti po 14. hodině, kdy se předpokládá náledí. "Chlapi vyjedou při poklesu teploty na úseky," slibuje. Ona i Jan Vykouk považují situaci nedělního dne za náročnou hlavně díky intenzitě padání sněhu. "Padal nový sníh, my ho stíhali odklízet tak, jak velí zákon, ale už ne tak, jak si představovala veřejnost," vypráví Dana Šůrová. Řidiči vozidel správy silnic mají podle ní stanovené pořadí důležitosti a podle toho se silnice udržují. Nejdůležitější je udržovat dálnici a pak silnice první třídy.



Dispečer Jan Vykouk považuje tento leden za nejhorší za pět let. Na jihu se prý udržuje 186 tras. Zapojeni do situace jsou vozidla, nakladači, dispečeři, radličky odhrnující sníh, které museli kvůli nedělnímu stavu počasí posílit.



Že dálnice D3 nenamrzá, má radost jedenadvacetiletý Tomáš Pinc, který jezdí tuto trasu se "sypačem" se sněžným pluhem. "Nemrzne, tak jenom shrnuji břečku," komentuje svou práci.