Na trasu premiérového ročníku Spring Classic vyrazilo v sobotu 93 posádek. Zdolat musely 202 kilometrů.

Spring Classic Písek | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Vůně benzínu, hrčení motorů a desítky mužů s chlapeckou jiskrou v oku. Tak to v sobotu dopoledne vypadalo na motokárové dráze na Hradišti v Písku. Vrátit zpátky do dětských let se pánové mohli zejména díky prvnímu ročníku setinové rallye Spring Classic.