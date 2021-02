Objízdná smyčka nahradí až do příštího léta Rudolfovskou silnici mezi Českými Budějovicemi a Vrátem. Ve středu 3. 2. 2021 začne úplná uzavírka Rudolfovské, která má trvat do 1. 6. 2022. Na objížďku naštěstí nebudou muset řidiči daleko, je postavena hned vedle současné komunikace, ale opatrnost zejména u větších vozidel bude nutná.

Podle Jitky Welzlové, tiskové mluvčí českobudějovického magistrátu, bylo původně o uzavírku požádáno už k polovině prosince 2020, ale zhotovitel dálnice s ní začíná až nyní. Ovlivněn bude mírně i provoz MHD. Z důvodu provádění stavebních prací dojde od středy 3. 2. 2021 od 4 hodin do odvolání k dočasnému zrušení zastávky Vráto, Zastávka (obousměrně) bez náhrady.

Most nad dálnicí se chystá o délce 34 metrů a šířce 99,5 metru. V předpolí bude vozovka stoupat po náspech do potřebné výšky. „V konečné podobě bude na mostě okružní křižovatka s oboustranným chodníkem,“ popisuje Adam Koloušek plánovanou podobu příští silnice z Českých Budějovic přes Vráto do Rudolfova.

Nedaleko vznikne další most pro D3 přes Vrátecký potok a komunikace pak bude pokračovat k Hlinsku. Na straně k Hlinsku tu bude postavena protihluková stěna. Silnice mezi Hlinskem a Dubičným, u které se uvažovalo o možném zaslepení kvůli dálnici a nahrazení pouhou cyklostezkou pod dálnicí, zůstane zachována a bude podcházet D3, ale ne v dnešní trase.

Provoz na úseku D3 od Úsilného po Dolní Třebonín má začít v roce 2023.

Od 1. února musejí řidiči na Českobudějovicku počítat s uzavírkou hojně využívané silnice mezi Roudným a Plavem. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR půjde o opravu silnice z důvodu realizace výstavby dálnice D3.

"Jedná se o přeložku stávajícího úseku silnice Roudné – Plav. Během stavebních prací dojde ke kompletní obnově asfaltového souvrství vozovky. Dále dojde k obnově částí odvodňovacího systému jako například propustku, který se v řešeném úseku nachází," popsal chystanou změnu Adam Koloušek a dodal, že akce by měla skončit do 30. dubna.