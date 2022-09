V minulých staletích znamenala důležitá silnice vedoucí přes město nebo vesnici spojení se světem, obchodní kontakty nebo třeba mýto do obecní pokladny. Takové silnice byly vítány. Co ale platilo v době koňských povozů, to se v časech dlouhých kolon automobilů zcela změnilo. Pokud je to jen trochu možné, odstrkávají vesnice i města hlavní tahy co nejvíc za humna.

Teď se na to těší v Dasném a Češnovicích na Českobudějovicku. Přes obě místa prochází hlavní tah České Budějovice – Písek se všemi negativními důsledky. Dlouhé řady aut, že se nedá přejít nebo vjet na hlavní, hluk, emise…

Už mají povolení

Podle Radka Mátla, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR už nabylo právní moci stavební povolení na obchvat, oficiálně má akce název “I/20 Pištín – České Vrbné“. „Na stavbu o délce 8,5 km je vykoupeno přes 90% pozemků,“ uvedl k přípravám Radek Mátl a doplnil, že začátkem roku 2023 se předpokládá zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Na přelomu let 2023/2024 podle finančních možností potom zahájení realizace.

Skončí kolony, zvýší se rychlost

Podle Ludmily Kahounové starostky Dasného se musí na pouhé přejití nebo vjetí na hlavní silnici čekat klidně i deset minut. „Chodí tam děti cestou do školy ráno a odpoledne,“ přibližuje jeden z problémů Ludmila Kahounová a dodává, že místní se prakticky pořád bojí, aby se dětem něco nestalo. Ohroženi permanentně vysokou frekvencí provozu jsou samozřejmě i dospělí. Když pak kolony trochu prořídnou, mnozí řidiči zase přestanou dodržovat omezenou rychlost…

Dasné jednalo s ŘSD také o chodníku, který doplní za obcí most přes budoucí hlavní silnici. Státní organizace sice chodník financovat nebude, to zůstane na bedrech obce. Ale na mostě směrem ke Hluboké nechají alespoň na okraji širší pruh jako rezervu a bezpečí nyní poskytne chodcům i toto řešení. Požadavky na ŘSD měli i v Češnovicích, které spadají pod Pištín. Podle starosty Jaroslava Havla bude součástí stavby tubus, který odvede k Bezdrevu případnou povodňovou vlnu. S lokálními záplavami z přívalových dešťů se totiž v Češnovicích čas od času potýkají a nová silnice by vlastně byla novou hrází uprostřed polí.

Chystaný obchvat je součástí modernizace celého tahu z Českých Budějovic na Písek. Na několika místech se má rozšířit na tři pruhy a třeba u Protivína se plánuje úplně nová křižovatka.