České Budějovice - Třicítka veteránů značky Simca z let 1930 -1979 se objevila v rámci celorepublikového srazu Simcaklubu v sobotu na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Dorazila i simka z roku 1967 a Chrysler z roku 1974, které před pěti lety podepsal v Praze francouzský herec Pierre Richard.

Z Vodňan se poprvé na sraz vydala pětičlenná rodina Pixova, a to rovnou ve dvou vozidlech. Zatímco taťka řídil Simcu 1301 z roku 1968, kterou si tehdy koupili rodiče v Tuzexu a on ji před 15 lety zdědil, maminka Pavla zasedla za velký volant 57leté Simcy Aronde Elysée, již si pořídili před rokem. Ta se prodávala v Mototechně. Jejich dcerky Pavla, Kamila, Daniela vozy, jimiž rodinka jezdí pro radost, cestou střídala. „Teď jsme přijeli z Holašovic a v podvečer se všichni vypraví do autokempu Hoch u rybníka Bezdrev, ale my to máme domů kousek, takže spát budeme ve svých postelích. Zítra se možná za ostatními ještě zajedeme podívat,“ plánovala Pavla Pixová. Není divu, že se Pixovi rádi znovu posadí do svých skvěle zachovalých aut, protože měkkoučká sedadla jsou velmi přátelská a pohodlná.