Výsledky voleb sledoval Šimon Heller společně s dalšími členy a sympatizanty KDU-ČSL v kanceláři na Lannově třídě v Českých Budějovicích, po vyhlášení konečných výsledků se večer objevil i v sídle ODS naproti výstavišti, kde pogratuloval dalším zvoleným poslancům z koalice Janu Bauerovi (ODS) a Pavlu Klímovi (TOP 09).

Počítání zajíců

Je krátce po 15. hodině a v zasedací místnosti postává a poposedává asi patnáct lidí, kteří sledují přímý přenos volebního speciálu v České televizi. Občas si odskočí na schodiště dotočit Budvar nebo vzít jednohubky z táců, po dvou hodinách se na stole objeví i pizzy.

„Průběžné pořadí sleduji s pokorou a s pokorou přijmu i konečný výsledek,“ říká Šimon Heller, kandidující ze 7. místa. Přítomní očekávají, že koalice Spolu získá asi čtyři nebo pět mandátů a bude se na jihu Čech přetahovat o první místo s Hnutím ANO. Dvoukoalice Piráti – STAN by měla být třetí, podle výzkumů se do sněmovny mají ještě dostat SPD a ČSSD.

Výsledky sleduje i náměstek hejtmana František Talíř. „Držím nám palce,“ říká politik, který zatím neuvažuje vstoupit do celostátní politiky. „Nejprve se musím osvědčit na krajské úrovni, a voliči rozhodnou, zda mám pokračovat na vyšší úrovni,“ říká. Objevuje se i ředitel prachatického hospice Robert Huneš. „Věřím, že volby dopadnu výborně a že konečně otočíme kormidlo v české politice,“ říká optimisticky.

Průběžné výsledky jsou po 16. hodině stále příznivé, lidovecký lídr Jan Bartošek, který volby prožívá v Praze, má pozici poslance jistou, a situace není špatná ani pro Šimona Hellera. „Má hodně preferenčních hlasů, a přeskočil už kandidáty před ním,“ říká Ludvík Reindl, který na počítači stále sleduje aktuální výsledky celostátní i krajské. „Zajíci se počítají až po honu,“ nenechá se ale svést k optimismu Šimon Heller. „Dobře si zatím vede i Luboš Peterka, starosta Radomyšle,“ komentují pozici kolegy navrženého za lidovce, který se ale nakonec do sněmovny nedostane.

„Komunisti jdou konečně po třiceti letech do háje,“ radují se přítomní, kteří se zájmem sledují i propad ČSSD. „Sociální demokrati jsou tradiční strana, která by asi měla ve sněmovně být, ale můžou si za to sami,“ reagují na jejich několikaletou spolupráci s trestně stíhaným premiérem.

Radost s pokorou

U stolu sedí i Jaromír Talíř, bývalý lidovecký ministr kultury. „Přinesl jsem domácí slivovici, a měl jsem asi přinést rovnou litrovou láhev,“ usmívá se, když je kolem 18. hodiny jasno, že koalice Spolu porazila Hnutí ANO, lidovci mají dva poslance, a v láhvi je sotva po dně. Do štábu přijíždí i Šimonova manželka, aby spolu za zavřenými dveřmi prožili radost z jeho politického úspěchu.

Dvacítka lidí se sklenkami v ruce si pak s Šimonem připíjejí na vítězství. „Živijó, živijó,“ zpívají a přidávají: Aby nás Pánbůh miloval…“ Rozesmátý Šimon přijímá gratulace, volal mu z Prahy už i staronový poslanec Jan Bartošek, že chce večer také dorazit a radovat se společně.

„Výsledek přijímám s velikou pokorou a jsem připraven důvěru lidí nezklamat a odpracovat si ji,“ říká Šimon Heller při prvním rozhovoru jako nově zvolený poslanec pár minut po oficiálním vyhlášení. „Jsem rád, že volby dopadly, jak dopadly, a společně můžeme uskutečnit změnu v naší zemi. V první řadě děkuji voličům, kteří mi dali svůj hlas a poslali mě do poslanecké sněmovny ze 7. místa. Pracuji už osm let jako asistent Jana Bartoška, takže jsem posbíral hodně zkušeností ohledně politiky, ale i jako učitel v Třeboni. Jsem rád, že voliči rozhodli, jak rozhodli, a podpořili naši kandidátku, takže můžeme uskutečnit změnu v české politice,“ říká Šimon Heller, který působí i jako městský i krajský zastupitel. „Funkce ale rozhodně kumulovat nebudu, takže se zaměřím na práci poslance.

V první řadě ale zůstávám táta a manžel, až teprve potom jsem politikem,“ usmívá se, když chová syna v náručí. „Mým tématem je školství, vždyť jsem učitel, ale hodně jsem v minulosti cestoval, například do Arménie nebo Náhorního Karabachu, takže se zajímám o aktuální situaci, která se tam v současnosti děje rok po válce. Jsem připravený pomáhat lidem tam i v jakékoliv jiné zemi na světě,“ reaguje na dotaz, zda se jako poslanec zaměří nejen na české problémy, ale i na pomoc v zahraničí.

Návrat slušnosti

"Výsledek je skvělým volebním úspěchem, který se nám podařilo dosáhnout," říká politolog Vladimír Hanáček s tím, že naopak vyřazení ČSSD ze sněmovny je pro mnohé nečekaným zklamáním. Připomíná, že zajímavá budou následující povolební vyjednávání i role prezidenta.

Mezi prvními gratulanty je i Kateřina Regendová z Branišova, kandidující na 22. místě. „Voleb se účastním jako kandidátka poprvé a děkuji za tuhle zkušenost,“ svěřuje se, že si váží takřka dvou tisíc preferenčních hlasů, které ji utvrzují, aby se politice věnovala i dál. „Jsem moc ráda za všechny setkání s lidmi, které jsem před volbami absolvovala,“ dodává a s vděčností přijímá slova povzbuzení od politického matadora Jaromíra Talíře. „Když vidím tyhle aktuální výsledky, tak už jsem zase v politice rád,“ usmívá se Jaromír Talíř. „Do politiky přece musí patřit slušnost a pokora, které se ale v posledních letech vytratily. Věřím, že po těchto volbách se zase do sněmovny pokora a slušnost vrátí, což mě naplňuje optimismem, “ dodává.

Radek Gális