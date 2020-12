Lidé zde najdou výrazně širší chodníky, lavičky a čerstvě vysázené stromořadí. V podobném duchu úprav chce město pokračovat až do centrální části.

Ročně tudy projde více než 200 tisíc lidí. Cesta z centrálního parkoviště do centra a případně vzhůru na známý zámek patří mezi nejvytíženější na Hluboké. Trasa tomuto významu ale, podle vedení města, rozhodně neodpovídala.

„Největší problémy působily skupiny, které přijely autobusem. Nikdo, možná s výjimkou školních tříd, samozřejmě nechodí spořádaně ve dvojstupu. Takže shluky lidí se na původní chodník téměř nevešly, byl problém kolem nich projít, lidé museli vstupovat do silnice. Navíc si neměli kde sednout a odpočinout. Nyní to pořád není úplně optimální, ale komfort by měl být hlavně pro místní daleko větší,“ vysvětluje starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Včetně nového osvětlení a rekonstrukce kanalizace pod chodníkem přišly město úpravy a rozšíření chodníků na 4,3 miliónů korun Kč. Přes polovinu, konkrétně 2,4 miliónů korun, získalo město z evropského programu IROP.

Ušetřilo také na zastínění. Skoro 80 tisíc korun přidala Nadace ČEZ na výsadbu nových, vzrostlých stromů.

„Grant na výsadbu stromů patří mezi stále populárnější projekty. Možná i proto, že v minulosti většinu cest lemovaly aleje, které nejen přispívají k ochraně ovzduší, ale zároveň chrání před sluncem i navátým sněhem. A je vidět, že tam, kde je to z bezpečnostních důvodů možné, se k tomu města i obce vracejí,“ vysvětluje člen správní rady Nadace ČEZ František Lust.

V úpravě jedné z hlavních návštěvních tras hodlá město dál pracovat v příštím roce. Bezpečně a pohodlněji by se měli lidé dostat z centrálního parkoviště do centra města nejpozději v červnu 2021.