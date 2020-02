Na Lipenské hladině se ale mrazy nestihly příliš projevit, a tak je stále v provozu hornoplánský přívoz, který vozí nejen místní, ale také lyžaře, kteří vyrážejí na Hochficht, případně běžkaře a turisty směrem k rozhledně Moldaublick.

„Podmínky k lyžování jsou teď skvělé, sjezdovky jsou krásně vymrzlé, obloha azurová. Aktuálně se lyžuje na sjezdovkách Jezerní, Spojovací, Pánské, Dámské, lišáka Foxe, Promenádní, K Yettimu a v lyžařském výukovém hřišti Fox parku. V provozu jsou lanové dráhy Lipno Express, Promenádní a Střecha,“ uvedl ve čtvrtek obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Lipno Jiří Falout s tím, že od úterý fungují opět sněžná děla, která sjezdovky zasněžují.

Lipenské středisko je v provozu denně od 8.30 do 16 hodin a večer od 18 do 21 hodin. Večer se lyžuje na sjezdovkách Spojovací a Promenádní.

Na Hochficht se vrátila zima, Sternstein obnovil provoz

Jak noc a den vypadaly tento týden lyžařské podmínky v rakouském příhraničí. „Zatímco na počátku tohoto týdne po sjezdovkách Hochfichtu a Sternsteinu valily potoky vody, nyní je pokrývá čerstvý sníh a díky mrazům jsou před víkendem opět ve velmi dobrém stavu,“ přiblížil Martin Řezáč z Lipno Marketingu. „Hůře dopadl skiareál Sternstein, který musel na čtyři dny přerušit provoz a lyžovat se tam opět začne tento pátek.“

Pokud se ve zbytku týdne chystáte vyrazit na svahy šumavského skiareálu Hochficht, tak si nezapomeňte do výbavy přibalit sluneční brýle. Na víkend je hlášeno slunečné počasí. Sjezdovky jsou po ránu pocukrované čerstvým prašanem a nyní už ve velmi dobrém stavu. Na Hochfichtu je otevřeno přes 15 km sjezdovek a v provozu všechny tam lanovky a vleky.

„Přelom minulého a tohoto týdne byl doslova apokalyptický. Museli jsme dočasně uzavřít některé sjezdovky, abychom je šetřili, než se ochladí. Od úterka se vše změnilo jak mávnutím kouzelného proutku, napadlo přes 20 cm nového sněhu a díky mrazům můžeme vyrábět i sníh technický. Lyžařské podmínky už jsou zase velmi dobré“, uvedl Gerald Paschinger, ředitel Hochfichtu.

Zatímco na sjezdovkách leží sněhu dost, s běžkami je to mnohem horší a na Schönebenu u hraničního přechodu Zadní Zvonková je upraveno pouze 5 km stop k rozhledně Moldaublick.

Hochficht je v provozu denně od 8.30 do 16 hodin a na pokladně, v restauracích i v lyžařské půjčovně se domluvíte česky.

A i během jarních prázdnin platí atraktivní slevy: Mládež do 19 let a studenti do 26 let lyžují na Hochfichtu za dětský tarif a pokud si zakoupí skipas alespoň jeden z rodičů, lyžují všechny děti do 10 let v rodině jen za 4 Euro na den.

Sternstein zalily proudy vody

Lyžařský areál Sternsteinu nedaleko hraničního přechodu Studánky postihly vydatné deště natolik, že na tam čtyři dny musel být celý skiareál mimo provoz, aby jeho provozovatelé stihly opravit poničené sjezdovky. Díky sněhové nadílce a mrazům se to podařilo, a Sternstein opět spustí lanovky a vleky v pátek 7. února od 8.30.

„Tak vydatné deště jsem za svou kariéru v zimě ještě nikdy nezažil. Proudy vody podemlely sněhové masy a svahy byly tak nasáklé, že ani nešly rolbou upravit. Proto jsme museli přerušit provoz a počkat, než začne mrznout, abychom mohli sjezdovky opravit. To se nám podařilo a na lyžaře od pátku čekají dobré podmínky“, řekl Leo Hartl, provozní vedoucí Sternsteinu.

Na sjezdovkách Sternsteinu leží průměrně okolo 20 cm sněhu. Od pátku bude otevřeno 3,6 km sjezdovek a také dětské hřiště Elefuntasia s pojízdným kobercem, dětskými atrakcemi a výukovým svahem. V provozu bude kombinovaná kabinková a 6sedačková lanovka Sternsteinexpress od 8:30 do 16:15. V lyžařské škole Happys Schi je možné rezervovat česky hovořícího lyžařského instruktora.