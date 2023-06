Normální, ale konfliktní dívka

V úterý před soudním senátem v čele s předsedou Jaromírem Hájkem vypovídali další svědci. První na řadu přišla učitelka ze základní školy a zároveň matka jedné z kamarádek poškozené dívky. Tvrdila, že dívky byly velmi dobré kamarádky už od dětství, společně navštěvovaly i kroužek, než se pohádaly při zahraničním pobytu. Poškozenou považuje za normální dospívající dívku. „Je cílevědomá a chytrá, ve škole má standardní výsledky, lepší průměr. Nechci dceři zasahovat do toho, s kým se přátelí, ale když se u nás objevily lyfty (pozn. red. nikotinové sáčky) a elektronické cigarety, tak jsme to museli řešit,“ popisovala s tím, že si je dívka údajně u kamarádky schovávala. „Nepřála jsem si, aby se stýkaly,“ dodávala.

Další konfliktní situace prý vznikla na táboře. „Dívky si tam měly utahovat z vedoucího a dávat mu nevhodné přezdívky. To už jsme řešili odhlášením z kroužku. Dcera měla tři škrábance na ruce od kružítka, měly to udělat spolu asi ve 13 letech,“ vybavovala si. Důvodem sebepoškození měl být stres z toho, že jim rodiče zakazovali stýkat se.

Přečetla si o tom v novinách

Poškozená brunetka prý nemá ve škole moc kamarádů, baví se spíše s hochy. O obvinění nevlastního otce z násilných sexuálních praktik se svědkyně dozvěděla ze zpravodajství Deníku. „Nebyla tam jména, ale sedělo to. Mojí dceři řekla, že ji k tomu tatínek jednou nutil, to bylo ale všechno,“ naznačovala.

Podle učitelky měla i další incident na školní půdě. Obvinila spolužáka ze škrcení. „Byla jsem u toho oznámení, seděli spolu v lavici. On tvrdil, že žárlila na jinou dívku, prý ji jen na vlastní přání objal. Nakonec ze školy odešel jinam,“ uvedla.

Znásilnění si dívka nevymyslela, klinická psycholožka falešné nařčení odmítá

Kamarádství dívek prý definitivně skončilo letos na jarním zahraničním školním pobytu. „Bydlely spolu na pokoji, spaly na dvojlůžku. Odjíždělo se v neděli a dcera už v úterý volala, že je smutná, protože na ni kamarádka byla sprostá,“ vypověděla.

Není to deviant, ani delikvent

Další důležitou svědeckou výpovědí byl posudek znalce v oboru sexuologie a psychiatrie Jaroslava Zvěřiny. Ten zmínil, že obžalovaného podrobil mimo jiné odbornému vyšetření na přístroji falopletysmografu sloužícímu k měření změn v objemu a prokrvení penisu. „Neprokázala se u něj žádná duševní choroba, porucha a sexuální deviace, ani případná pedofilie nebyla uznána. Neměl žádné pozitivní reakce na postpubertální děti," konstatoval.

Jednání uvedené v obžalobě tak dle Zvěřiny není projev nemoci. „Jestli se toho dopustil, tak má spíše nějaké etické problémy, neudrží se. Etika pro něj není dostatečně brzdící,“ míní.

Skladník z Prachaticka měl zneužívat nevlastní dceru. Přezdíval jí potvoro

Podle vyjádření sexuologa je muž středních let z Prachaticka schopen se ovládat, nemá patologické a deviantní sklony a nevyžaduje tak ani žádnou léčbu. „Vystupuje jako zodpovědný rodič, nikoliv delikvent. Chce být dobrý otec, vycházet s manželkou, která ho podporuje a nevěří, že se něco takového (uvedeného v obžalobě) stalo,“ dodával Zvěřina.

Zneužívá jen situace

Státní zástupkyně Dagmar Šimáková se ptala, proč by si tedy vybral za sexuální objekt dívku ve věku od 8 do 9 let. „Stává se to. Jestli něco takového spáchal, zneužil situace, kdy byl v kontaktu se snadno dostupnou nezletilou dívkou,“ podotkl. Podle známého sexuologa nemá ani nadprůměrný sexuální pud. „Neměl vyšší výsledky na falopletysmografu. Jen je slabý v podobných situacích. Ví, co páchá a že to dělat nesmí, ale neumí se toho jednání zdržet,“ poznamenal.

Svěřila se mu jen jednou

Třetím vypovídajícím byl nezletilý bývalý přítel dívky. Nejdříve prý byli přátelé, vídali se nepravidelně a pak spolu asi dva měsíce chodili. Šlo o romantický vztah, procházky, žádný sexuální kontakt. Blonďatý rozcuchaný mladík v roztrhaných džínách soudu pouze sdělil, že mu dívka na podzim roku 2021 ubrečená volala s tím, že po ní otčím vyžaduje orální sex. „Řekla, že po ní chce, nebo požaduje něco jako orální sex. Prý se pohádali a ona mi to volala, brečela mi do telefonu, já ji utěšoval,“ tlumočil s tím, že hovor trval asi dvacet minut a nikdy víc se dívka k incidentu nevrátila. „Ona to dost skrývala, ale nebylo to ok,“ tvrdil.

Soud byl odročen a bude pokračovat v srpnu, soudní senát požádal o doplnění dokazování. Další důležité okolnosti podle soudce Jaromíra Hájka může přinést svědecká výpověď kamarádky nezletilé poškozené, poté už by měly následovat závěrečné řeči a rozsudek. Dosud v soudní síni zazněly hlasy obžalovaného, svědků z nejbližšího okolí, znalců z oboru kriminalistiky, zdravotnictví i psychiatrie, provedeny byly také listinné důkazy, přehrán videozáznam z výslechu poškozené a mnoho dalších procesních úkonů.