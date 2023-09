Naneštěstí už tak složitou finální rekonstrukci a dostavbu školy zkomplikoval ještě extrémní déšť 26. srpna. Velké plachty, které byly dočasnou náhradou střešní krytiny, nebyly pro liják překážkou a voda se prohnala částí přestavované budovy. Starosta Jan Zeman ale upozorňuje, že kdyby nešlo o tak mimořádné srážky, možná by plachty stačily. „Napršelo za pár hodin osmdesát litrů na metr čtvereční,“ připomíná Jan Zeman.

Technika byla v bezpečí

V poslední týden prázdnin se ve všech školách uklízí, v Boršově přece jen trochu více. Finální úklid se plánoval na neděli. Třeba v pátek se ještě dalo ve škole spatřit, jak na jednom místě kape do kýblů… Ale bylo to nahoře pod rozestavěnou střechou, kde se učit nebude. Stavba se kvůli následkům deště může zdržet a na budově evidují nepříjemné škody. Ty se ale budou platit z pojištění firmy. Naštěstí řádění bouřky unikla technika. „Výpočetní techniku a věci, které jsme potřebovali chránit, jsme předem kvůli stavbě uklidili do kontejnerů,“ řekla Eva Hnudová, ředitelka základky, která v Boršově funguje pro žáky od první do páté třídy.

Škola se přistavuje kvůli tomu, že kapacitně přestává stačit. Získá půdní vestavbu, nástavbu a výtah. Za první tři měsíce stavby se musí vyměnit stropní konstrukce pod budoucí půdní vestavbou, krov a střecha. „Škola je nedostačující. Začíná to být na hraně. Děti ze spádového obvodu přijímáme, ale přestává stačit dětem i pedagogům. Měli jsme zájemce, kteří by naplnili dvě třídy, ale můžeme mít jen jednu,“ vysvětluje Eva Hnudová, proč se v Boršově staví. Z okolních obcí - Vrábče, Včelné nebo Homol by byl zájem, nemají tam vlastní školy, ale v Boršově už není místo. Teď se zvýší kapacita ze 180 na až na 240 dětí. Až se položí nové stropy na třídy v patře a udělá krov, dvě třídy se z kontejnerů přesunou dovnitř. Takový je plán. „Uvidíme, jak to bude probíhat,“ přiznává ale jistou opatrnost Jan Zeman s čerstvou bouřkovou zkušeností. Konec rekonstrukce je naplánován na srpen 2024. Děti ale ani v rekonstruované budově nepřijdou do kontaktu se stavbou. Předělávaná část je oddělena třeba speciálními textiliemi.

Tabuli mají, ale koberec ne

Pro děti je v kontejnerových učebnách vše připraveno jako ve škole, jen prostory budou trochu stísněnější. Druhou třídu, která bude v jednom z kontejnerů, povede v novém školním roce Hana Klimešová, největší rozdíl vidí samozřejmě v rozměrech třídy. „A v tom, že nám chybí koberec. takže nemůžeme zpestřit hodinu. Děláme běhavé diktáty, rozcvičku na psaní, na matiku,“ vypočítává Hana Klimešová a doplňuje, že na koberci, který se do nové třídy nevejde, si děti také o přestávce hrají. „Když bude počasí, nahradíme to na zahradě,“ vidí ale možnou variantu učitelka druháků, kterých bude ve třídě šestnáct.

Za náhradní řešení výuky v šesti kontejnerech, ve čtyřech jsou třídy, v jedné kabinet a jeden nabízí oddělená WC zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce, zaplatí Boršov podle starosty Jana Zemana 350 000 korun včetně instalace, odvozu a sanitace na konec. Sloužit by měly do konce kalendářního roku, potom už se budou moci děti přestěhovat do části nových prostor. Jan Zeman doplnil, že už se na kontejnery ptali i ze dvou míst z Moravy, kde by je možná také využili.

Ve Srubci přistavěli třídy i tělocvičnu

Nové třídy budou mít i v další obci na Českobudějovicku, ve Srubci. Ale tam to je díky přístavbě základní školy. Podle ředitelky Vladimíry Bernasové se stavba předávala škole tento týden a přibylo pět nových učeben, jedna družina, školní jídelna a kuchyně a tělocvična. „Z původních 150 dětí se kapacita navýšila na 250,“ řekla pro Deník Vladimíra Bernasová a doplnila, že dostavba navázala na první část základky, která byla hotova v roce 2020.

Nová bude i kuchyně, ale v plném lesku se předvede až v dalších dnech. Na první školní den byly připravené nudle s mákem. Jak podotkla Vladimíra Bernasová, má to tu výhodu, že nudle je možné dát všem strávníkům na začátku školního roku a tolik nevadí, když nějaké zbydou. Teprve v prvních dnech školy se totiž ustálí počty obědvajících.

Do srubecké školy zve veliké slunce, příští rok přivítají třetí prvňáčky

Jak ale upozorňuje starostka Srubce Lenka Malá, u dostavby školy se musely pozměnit plány, aby se dosáhlo na dotační pomoc. Současná dostavba, se kterou se ovšem počítalo už při realizaci první části školy, vyjde na 175 milionů korun. A dotační titul na stavbu nové školy není už dlouho k mání, ačkoliv se od roku 2016 mluví o tom, že budou potřeba. Aby Srubec získal dotaci, přepracoval se projekt na energeticky soběstačný objekt třeba s rekuperací vzduchu nebo fotovoltaickými panely na střeše. Díky tomu ministerstvo životního prostředí podpořilo akci částkou 105 milionů korun. Krajský investiční fond Jihočeského kraje přidal dalších 15 milionů korun.

Úspory a úvěr

Obec musela sáhnout do úspor a také si vzít úvěr na předfinancování. Jinak by stavba podle Lenky Malé nebyla možná, protože Srubec má rozpočet 40 milionů korun a z toho musí platit veřejné osvětlení, údržbu komunikací a další provoz. „Ušetřit není jednoduché,“ říká Lenka Malá s tím, že na investice rozhodně nezbývá tolik, kolik by bylo potřeba na novou školu. Přitom se na Srubci rodí stále hodně dětí. „V roce 2022 jsme vítali 64 občánků,“ doplňuje srubecká starostka.

Kapacita školy se tak naplnila více, než se čekalo. Původně měla kompletní budova nabídnout třídy pro devět ročníků. Protože ale žáčků mají ve Srubci do dvou tříd v ročníku, bude teď nová škola sloužit jen pro první stupeň. I pro menší děti ale nyní chystají ve Srubci nové zařízení. Mateřská škola má v současnosti čtyři pracoviště, v srpnu předali staveniště firmě, která má vybudovat nové dvě třídy pro 56 dětí.