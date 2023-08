V pondělí 4. září 2023 začíná nový školní rok. Českobudějovická městská hromadná doprava se vrátí k běžnému jízdnímu řádu. První den školy ale tradičně nabídne od 7 do 15 hodin svezení zdarma.

Dopravní podnik města České Budějovice (DPMCB) vyjde vstříc všem, kterým začíná škola, a jejich rodičům. V pondělí 4. září skončí prázdniny a v českobudějovické MHD se vrátí k běžnému provozu. První cesta do školy ale bude i letos zdarma.

„Studenti, žáci i jejich rodiče budou tak mít při zařizování o jednu starost méně a den k dobru na založení studentské průkazky na MHD pro nový školní rok,“ zdůvodňuje akci ředitel DPMCB Slavoj Dolejš. Právě po letních prázdninách se do městské hromadné dopravy skokově vrací nejvíce cestujících, a tedy i předplatitelů. Bezplatná přeprava bude platit 4. září 2023 pro všechny cestující od 7 do 15 hodin. Vypnuté v tuto dobu budou označovače jízdenek i odbavovací zařízení pro nákup virtuálních jízdenek.

Jedním z cílů akce je také ulevit českobudějovické dopravě, v první školní den totiž často rodiče doprovází autem i školáky, kteří jinak zvládají cestovat samostatně. Zdroj: Deník

„Budeme rádi, když díky akci vyzkouší MHD třeba i rodiče, kteří by jinak děti do školy vozili autem. Školáci se často už v autobuse potkávají s vrstevníky, mají si na cestě možnost popovídat i mimo školu. V první školní den se tak mohou třeba domluvit s rodinami v okolí na společné cestě a další dny už děti do školy posílat ve skupině bez dospělých,“ navrhuje Slavoj Dolejš, jak naučit děti cestovat samostatně.

Pro žáky a studenty platí slevy na jízdném a tento nárok je možné uplatnit i přes mobilní aplikaci. Stejně tak je možné využít kontaktní místa DPMCB.

Průkazku na MHD zvládnete i z domova

S vyzvednutým studijním potvrzením nebo prodlouženým ISICem můžou studenti od 16 let uplatnit nárok na 50procentní slevu prostřednictvím aplikace DPMCB. Ta se hodí pro nákup předplatních jízdenek, které můžete v mobilu zobrazit i bez internetu, stejně tak pro vyhledání spojení či informace o aktuálních příjezdech spojů do zastávek.

Předplatní jízdenky všech kategorií lze kromě aplikace zakoupit také v tištěné formě v kontaktních místech DPMCB. Ta se nacházejí v DOC Mercury (samostatný vchod ze Žižkovy tř.), Novohradské ulici (zastávka Dopravní podnik) nebo turistickém informačním centru českobudějovické radnice.

Děti do 15 let včetně mohou využívat roční předplatní jízdenky i bez potvrzení o studiu a vyjdou je na 500 Kč. Stačí doložit věk. Školáci nad 16 let zejména ze středních škol pak na novou průkazku, která jim může platit už od 1. září, potřebují aktuální potvrzení o studiu nebo prodlouženou studentskou průkazku. Slevový nárok pro školní rok 2023/2024 jim bude platit až do konce příštích prázdnin 31. 8. 2024.

Kupóny pro vysokoškoláky s potvrzením nebo prodlouženým průkazem ISIC na akademický rok 2023/2024 bude možné zřizovat na období od 15. září 2023 do 30. září 2024. Aktuální průkazku pro dokupování kupónů je možné založit s 15denním předstihem. Roční průkazka pro studenty od 16 do 26 let stojí 1660 Kč, průběžně ale mohou kupovat také pololetní, čtvrtletní, měsíční, 15denní i týdenní kupóny.