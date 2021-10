Krajská hygienická stanice společně s magistrátem zvažují preventivní opatření, která by měla rostoucí tendenci zpomalit. Navrhují prodloužení podzimních prázdnin. V případě, že tato strategie nezabere, mohly by školy od pondělí 1. listopadu vrátit k testování žáků.

Jak sdělil primátor Jiří Svoboda, antigenní testování na školách je opravdu reálným krokem. „Komunikujeme intenzivně s hygieniky, Českobudějovicko patří k nejzaraženějším oblastem, tak se snažíme nějakým způsobem stav zlepšit,“ řekl.

Školáci mají příští týden od středy do pátku včetně svátku podzimní prázdniny, a tak je možné, že vzdělávacím institucím zřizovaným městem doporučují další dva dny ředitelského volna. „Zatím je to ve stádiu úvah. Covid se šíří ve školních kolektivech a rodinách, a tak doufáme, že by toto volno včetně víkendu mohlo zvrátit tento vývoj,“ podotkl Jiří Svoboda.

K ředitelskému volnu se přiklání i vedení škol v regionu. Podle ředitele základky v Nové ulici Vítězslava Ilka i u nich realizaci této varianty považují za vhodnou. „Zvažujeme spojení podzimních prázdnin s vyhlášením volna, během dneška to musíme rozhodnout, abychom to mohli dát včas vědět rodičům,“ sdělil včera Vítězslav Ilko.

Jednání s krajem i magistrátem

Za pondělí a úterý přibylo podle Krajské hygienické stanice (KHS) v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji 234 nově diagnostikovaných případů covid-19. Počet aktivních případů vzrostl na 1 853. Aktuálně je v karanténě 3 881 Jihočechů.

K úternímu večeru bylo 88 aktivních onemocnění na Písecku, 152 na Táborsku, 156 na Prachaticku, 157 na Jindřichohradecku, 181 na Českokrumlovsku, 190 na Strakonicku a 929 aktivních případů na Českobudějovicku.

Podle ředitelky KHS Kvetoslavy Kotrbové je logické, že v tomto ročním období přibývá nových onemocnění, nejen SARS-CoV-2, ale i dalších respiračních infekcí. "To jsme předpokládali a upozorňovali na to. Nicméně situace především na Českobudějovicku, kde je dynamika nových případů v posledních týdnech nejvyšší, již vyžaduje aktivní řešení," upozornila.

Krajská hygienička proto oslovila s návrhy jak zbrzdit epidemii hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu i primátora Českých Budějovic Jiřího Svobodu. "Ráda bych jim poděkovala za konstruktivní přístup. Domluvili jsme se na tom, že doporučíme ředitelům základních škol na území kraje, aby zvážili situaci a prodloužili žákům tři dny podzimních prázdnin v příštím týdnu o další dva dny ředitelského volna,“ popsala preventivní opatření.

Řízení epidemie

Podle Kotrbové je třeba epidemii řídit. "Vedeme proto jednání i o případném testování žáků škol v místě s nejvyšším výskytem, tedy v Českých Budějovicích, podobně, jak jsme ho realizovali na začátku školního roku," vysvětlila.

Testování může napomoci znalosti aktuální situace mezi školními dětmi, u nichž bývá onemocnění bez příznaků. "Můžeme zamezit dalšímu šíření do rodin a kolektivů a zbytečným karanténám, které paralyzují chod škol, úřadů, firem a samozřejmě rodin," sdělila Kvetoslava Kotrbová.

Tímto doporučením KHS též reaguje i na názory samotných pedagogů, kteří se na hygieniky obracejí. "Sami upozorňují na to, že testování ve školách mělo smysl. Získáme tak nástroj, jak efektivněji řídit nástup podzimní vlny. Je to ale samozřejmě logisticky i finančně náročný krok, na kterém hledáme shodu," dodala ředitelka KHS.

Chystají kontroly

Dalším krokem KHS má být současně i zvýšení kontrol dodržování protiepidemických opatření v místech s vyšším rizikem přenosu, jako jsou bary, sportovní akce, rockové koncerty, vozidla hromadné dopravy a další veřejná místa.