Když šla Natálka Tománková loni v září do první třídy, uměla počítat do dvaceti a těšila se na matematiku nebo výtvarnou výchovu. Z mateřinky nastupovala do školy s nejlepší kamarádkou Leonkou. Teď je z Natálky jedničkářka.

První prázdniny čekají Natálku Tománkovou z Českých Budějovic. V pololetí měla samé jedničky a teď je čeká zase. Na otázku, jestli byl nějaký předmět těžký, odpovídá jednoznačně: „Ne.“

Chodí do ZŠ Nerudova a její nejoblíbenější předměty jsou čeština a výtvarka. Na výtvarnou výchovu se těšila už před nástupem do školy. A ještě na matematiku, kterou teď vystřídal český jazyk. I kvůli čtení. Školačka ráda čte, nyní třeba knihu Do pohádky se zvířátky. Natálka dodává, že v knížce jsou příběhy o různých zvířatech. „Čáp a brouk, Myš a slon,“ jmenuje některé pohádky.

První rok školní docházky má za sebou Natálka Tománková z Českých Budějovic.

Když šla do školy, uměla už napočítat do dvaceti, teď už umí do stovky a zvládá i sčítání a odčítání. A ve škole na tělocviku už absolvovala třeba i běh na čas. Baví ji i pobyt v družině. „Hrajeme karty, prší, pexeso. Tvoříme, když je hezky, chodíme ven. I na zmrzlinu,“ popisuje Natálka, co se děje ve škole, když je „po škole“. Ještě před koncem června už dostane i knížky pro druhou třídu. „Už si je budu prohlížet, těším se,“ usmívá se školačka, která tak nebude zahálet ani v nadcházejících dvou měsících volna.