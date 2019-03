Součástí vědomostní soutěže byl nákres vlastní vily. „Zajímavé to bylo v tom, že jsem pátrala po lidech, kteří ve vilách v Českých Budějovicích žili. Odpovědi na otázky jsem hledala i v knižních pramenech,“ popsala. Žákyně se prvně do soutěže přihlásila před třemi lety. „Na této soutěži jsem začala pracovat minulý rok v září. Velkou zásluhu má pan učitel Radek Drmota, který mi o ní řekl,“ vyzdvihla tmavovláska. A vyprávěla, jakou vilu sama navrhla.

„Chtěla jsem, aby to byla praktická vila pro život. Také jsem do svého nákresu zachytila světlo a udělala zahradu na střeše. Je to moderní vila, možná v kubistickém stylu,“ řekla žákyně, kterou nejvíce nadchla Švecova vila v Havlíčkově kolonii. Zaujala ji například točitým schodištěm. Nákres vily sama zhotovila černobíle tužkou.

„Bylo by krásné, kdyby mojí vilu někdo postavil, ale to se určitě nestane,“ podotkla Lucie Lindovská. Myslí si, že prvenství v kategorii jednotlivec získala možná proto, že dodávala hodně fotografií vil. Z vědomostní soutěže si odnesla rodinnou vstupenku na všechny památky v republice, které spadají pod Správu národního památkového ústavu na rok. Desátého ročníku vědomostní soutěže se letos zúčastnilo celkem 27 žáků ze základních škol a gymnázií.Soutěž pořádá každý rok Odbor památkové péče magistrátu města a Národní památkový ústav České Budějovice. Přihlásit se mohli děti a mládež do 16 let. Pro ceny si děti přišly ve středu do obřadní síně magistrátu města.

Jitka Davidová