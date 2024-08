Děti tu postupně naplní tři třídy, ta první se otevře na začátku školního roku, další budou přibývat podle poptávky rodičů v blízké budoucnosti. Už nyní jsou ale připravené na ostrý provoz. Návštěvníci, kteří si nenechali ujít den otevřených dveří, tu obdivovali zahradu close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Mateřská škola v Borovanech může otevřít až tři nové třídy. Vznikly přestavbou bývalé školky, která od šedesátých let až do roku 1993 fungovala v zámeckém parku.se spoustou atrakcí, třídy plné hraček, malých stolků, novotou zářící koupelny nebo výdejnu jídel, která se sem budou přivážet z nedaleké hlavní budovy. Ti menší se mohli těšit, že se tu brzy zapojí do pestrých aktivit, ti starší se třeba u připravených postýlek nostalgicky zasnili nad představou, že by si mohli po obědě zdřímnout. A mnozí vzpomínali nad starými kronikami na dobu, kdy sem v roli dětí, rodičů či zaměstnanců chodili. Do jednoho se shodli, že stará školka prošla ohromnou proměnou.

Vše, co se dalo, důkladně prošmejdila malá Denisa Vacková. Vyzkoušela si třeba hračky, ale stranou jejího zájmu nezůstala ani řada umyvadel. A zářila nadšením, stejně jako její maminka Zdeňka Birešová. „Bude se nám tu líbit,“ usmívala se. „Taťka Denisky sem chodil jako malý ještě do staré školky, teď má radost, že sem bude chodit ona,“ vysvětluje, že pro rodinu byla jasná volba, které budově dají přednost. „Chtěli jsme sem, vedení nám vyšlo vstříc, takže jsme nadšení.“ Než do školky malá slečna opravdu začne chodit, ještě si pár měsíců počká. „Tři roky jí budou až v prosinci, pak může nastoupit. Ale byli jsme zvědaví, jaké to tady bude, tak jsme se už teď přišli podívat,“ vysvětluje mladá maminka.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Mateřská škola v Borovanech může otevřít až tři nové třídy. Vznikly přestavbou bývalé školky, která od šedesátých let až do roku 1993 fungovala v zámeckém parku.

„Jsme pyšní, že jsme se pro tuto investici spolu s celým zastupitelstvem rozhodli,“ neskrýval radost starosta města Vít Fialka. „Pomůže to budoucímu rozvoji Borovan. Chceme, aby u nás lidé zůstávali a stěhovali se k nám noví obyvatelé, aby se tu všem líbilo a dobře žilo. close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Mateřská škola v Borovanech může otevřít až tři nové třídy. Vznikly přestavbou bývalé školky, která od šedesátých let až do roku 1993 fungovala v zámeckém parku.A k tomu dostatečná kapacita v moderní školce patří,“ zdůraznil při slavnostním otevření nové budovy mateřské školy. Druhý důvod, proč Borovanští nad plánem vybudovat nové prostory neváhali, je snaha o co nejkvalitnější předškolní vzdělávání. A to by ve třídách plných k prasknutí šlo splnit jen těžko. „Zpravidla se naplňuje třída dvaceti čtyřmi dětmi, my jsme měli výjimku na osmadvacet. Díky novým třídám může být v každé méně dětí, můžeme přijmout i další zájemce a zkvalitnit vzdělávací proces, bude víc prostoru na individuální přístup k dětem,“ cení si ředitel školky Vít Sumerauer.

Oba nešetřili díky na adresu borovanských zastupitelů, kteří v roce 2021 jednomyslně podpořili návrh pustit se do velké investiční akce. Vyzdvihli i nasazení zaměstnanců mateřské školy. Zvlášť v posledních prázdninových týdnech měli plné ruce práce s vybavením učeben a dalších prostor, ale třeba i obnovou krupobitím poničeného čerstvě zasetého trávníku v zahradě. A snadná nebyla ani samotná rekonstrukce, na kterou měla stavební firma Hora rok. „Setkávali jsme se co čtrnáct dní na kontrolních dnech. Nebylo to jednoduché, když se musely některé termíny a postupy měnit, ale bylo nutné stihnout vše tak, abychom v září mohli otevřít,“ popisuje Vít Fialka. Výraznou pomocí pro město byla i podpora krajského investičního fondu, který osmimilionovou dotací ukrojil velkou část z 33 milionů bez DPH, které byly na stavbu potřeba. „Pro Borovany je to velká pomoc,“ děkoval starosta. Město totiž neuspělo se žádostí o státní dotace, přesto se odhodlalo stavět kompletně z vlastních zdrojů a podporu kraje velmi uvítalo.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Mateřská škola v Borovanech může otevřít až tři nové třídy. Vznikly přestavbou bývalé školky, která od šedesátých let až do roku 1993 fungovala v zámeckém parku.

Jak zmínil jihočeský hejtman Martin Kuba, Borovany byly přesně tím případem, na které krajský investiční fond cílí. „Je nesmysl, abychom dávali do každé vesnice dotace 200 000 nebo 300 000, za to tak maximálně natřete hřbitovní zeď. Rozhodli jsme se dávat městům a obcím větší peníze, ne všem každý rok, ale dané obci jednou za čtyři, pět let poskytnout částku, se kterou už se dá něco udělat. Spousta obcí stojí před investicí za desítky milionů, osm nebo dvanáct milionů jim chybí a pokud je dostanou z kraje, zastupitele to motivuje, aby se rozhodli plány uskutečnit. Každý rok jsme takto poskytli na zajímavé projekty v součtu zhruba 250 milionů, za čtyři roky už je to 960 milionů z krajského investičního fondu, v součtu se státními dotacemi a penězi z obecních rozpočtů se na jihu Čech proinvestovalo pět miliard korun. Vznikají a vylepšují se tak školky, školy, domovy seniorů, kulturáky, hasičárny, všechno, co přispívá k tomu, aby se v těch obcích dobře žilo. V případě školky tu je ještě jedna velká přidaná hodnota. Pokud se má Jihočeský kraj rozvíjet, je důležité, aby tu mladí lidé viděli svou budoucnost, aby tu chtěli žít. To znamená dobrou práci, hezké a bezpečné prostředí, ale také dobré vzdělání a zázemí pro jejich děti,“ vysvětluje Martin Kuba, proč byla další budova mateřské školy ideálním adeptem na krajskou dotaci.