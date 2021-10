Dokončíme rekonstrukci kanalizace, vodovodu a chodníku s přechodem pro chodce a další probíhající stavbou je rozšíření mateřské školy o samostatnou pátou třídu. Na tuto novostavbu je rozpočet 8,3 milionu korun. Dokončena by měla být do konce roku 2021.

Co ještě plánujete do konce roku?

Obecní úřad je v přestavbě, provizorně proto sídlí v Kulturním centru Včelná. Částka na rekonstrukci objektu obecního úřadu, kde sídlí například i knihovna, činí 14,9 milionu korun a 10 milionů korun je dotace přislíbená Ministerstvem pro místní rozvoj. Akce by měla být dokončena v srpnu roku 2022.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.