Zdražování potravin zvedá ceny pro malé i větší školáky.

Školní jídelny se snaží vařit i levnější jídla. Některé exotické ovoce nahrazují jablky, jeden den je dražší ryba, druhý den vepřová kýta na nudličky. "Jednou provaříme, jindy ušetříme," shodují se vedoucí jídelen. | Foto: Deník

Ani přes snahu ušetřit se nevyhnuli zdražení ve školní jídelně v Rudolfově na Budějovicku, kde pečují o strávníky z mateřinky a ze základky. Podle vedoucí jídelny Jany Delievové zvýšili cenu za celodenní jídlo ve školce už loni v červnu o pět korun. Z toho oběd o tři koruny, odpolední a dopolední jídlo o korunu. Celodenní strava tak vyjde rodiče na 39 korun a u dětí nad sedm let (předškoláků) na 42 korun. "Zatím jsem ceny nechala," říká Jana Delievová, ale připojuje, že od května zřejmě bude muset zdražit ve školce o dalších pět korun. Rodiče platí výhradně kalkulaci za potraviny. Všechny ostatní náklady v jídelně - energii, vodu - hradí zřizovatel školy, tedy město.

Česká televize posílí zpravodajství z jihu, v Budějovicích otevřela nové studio

Zdražení bylo nevyhnutelné. Ceny už podle vedoucí jídelny neúměrně narostly. Přitom zeleninu nebo ovoce do jídelníčku předepisují povinné normy. "Snažíme se vařit i levnější jídla. Na buchtách se ušetří," naznačuje vedoucí jídelny, že některý den se dá jídlo pořídit levněji. Buchty ale nelze podávat každý den. "I když děti by si je možná místo masa daly radši," usmívá se Jana Delievová.

Jablka a brambory z regionu

Pro žáky základní školy se zdražovalo od září. Jeden den jídelna provaří, druhý ušetří, ale ceny zůstávají. "Uvidíme, jak to bude do června," říká vedoucí jídelny. Šetří i tak, že některé drahé ovoce nahrazují jablka. "Nakupujeme je ze Lhenic nebo Chelčic, brambory z Čejkovic," naznačuje Jana Delievová, že jídelna má i regionální dodavatele, nespoléhá jen na velkoobchod. Děti na základce platí podle věku od 32 do 36 korun za oběd. Pokud by se měnila cena, musí to rodiče vědět nejméně měsíc dopředu. "Aby si zvedli limit na trvalých příkazech," naznačuje Jana Delievová, s čím vším zdánlivě malý posun ceny souvisí.

Cenám pomůže sezonní zelenina

Především pro středoškoláky vaří ve školní jídelně Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Budějovicích. V minulém roce zdražovali dvakrát. "Nebylo to tak výrazné," říká vedoucí jídelny Soňa Šimková a doplňuje, že nejprve to bylo o čtyři koruny, ale protože se ukázalo, že to nestačí na pokrytí zvýšených nákladů, dodatečně se zvedla cena o další dvě koruny. Děti ve věku 15 let a víc (do jídelny chodí z osmiletých gymnázií i mladší ročníky) mají cenu 36 korun.

Nyní další úpravu cen neplánují. "Je to tak na hraně, ale řekla bych, že se to dá. Teď zdražovat nebudeme," říká vedoucí jídelny, kde denně uvaří 1350 obědů. "Přijde sezona, doufám, že zelenina zlevní," vidí to Soňa Šimková optimisticky.

Tři jídla

Jídelna má velké dodavatele, ale i regionální. "Je to tak půl na půl, už léta. Některé máme už dvacet let," říká ohledně nákupů surovin vedoucí jídelny s tím, že dodavatelé se kvůli velké konkurenci snaží nabídnout dobré ceny a ve škole sledují, stejně jako v dřívějších letech, i akce. Ty nabízejí dodavatelé podobně jako v maloobchodě. "Vaříme tři jídla, máme hodně obědů," naznačuje Soňa Šimková, že se dají v takovém rozsahu jídel akce využít, i když ne vždy a ne všechny, protože jídelníček se stanovuje nějaký čas dopředu a tomu odpovídají i dlouhodobé objednávky.

To si dám. Na rumové koblížky chodí do Husineckého chleba hlavně muži

Podobně jako v jiných jídelnách i v zařízení, které se nachází v budově s hlavním vchodem z ulice Fráni Šrámka, se střídají nákladnější a levnější jídla. Při dodržení povinných norem. "Jeden den je dražší ryba. Druhý den je vepřová kýta na nudličky. Jeden den provaříme, jiný ušetříme," upozorňuje Soňa Šimková, že se stále musí myslet na náklady.

Zodpovědní strávníci

Celkově horší ekonomická situace v republice se v jídelně projevila tím, že přibylo dětských strávníků, kterých chodí víc než před covidem. Také se zdá, že jsou "zodpovědnější", a tak se zde neobjevuje častý problém, že děti nechávají dost jídla nesnězeného na talířích, ale s tím se zde nesetkávali ani dřív. "Myslím, že středoškoláci to berou jinak, než třeba děti ze základní školy. Jsou to zodpovědní strávníci, vedení tak už od rodičů. My nemáme problém s tím, aby děti jídlo snědly. U nás nenechávaly děti moc jídla ani dřív," doplňuje Soňa Šimková.

Spisovatel Jan Štifter si zahrál v Ulici. Stane se pacientem Lindy Rybové

O tom, že je jídelna oblíbená, svědčí také to, že už má plně obsazenou kapacitu pro další strávníky. Nové neberou. Místa zaplňují hlavně učitelé ze škol, z nichž do jídelny docházejí děti. Aktuálně pro ně vaří oběd za 105 korun. I tahle částka se nedávno upravovala. Pokud by chtěl na obědy do jídelny někdo "z venku", musel by počkat, až se nějaké místo uvolní.