Školský obvod znamená prakticky jistotu, že dítě bude na danou školu při zápisu do první třídy přijato. O vytvoření takové záruky žádaly obce Srubec, Planá, Komařice, Roudné a Vráto. Dohodu bude mít jihočeská metropole nakonec jen s Vrátem, Roudným, Komařicemi a Planou. Planá původně chtěla, aby se ZŠ Nerudova, která je obci „přidělena“ vyměnila za nějakou jinou školu, která je blíž. Neuspěla. Srubečtí rovnou odmítli přidělenou ZŠ Máj II. a řekli, že dohodu nepodepíší. Hlavní důvod je podle starostky Lenky Malé ten, že by to znamenalo cestu přes celé České Budějovice. Srubečtí by chtěli do ZŠ Pohůrka v Suchém Vrbném, jenže ta je kapacitně plná.

Nával v Dukelské

O moc lepší situace přitom není ani v ZŠ Dukelská, kam mají dojíždět děti z Roudného. Na možné problémy upozornil zastupitel Viktor Lavička (ANO). Konstatoval, že v Roudném se v minulých letech narodilo 26, 16 a 22 dětí, což v podstatě znamená jednu třídu. „Dukelská je na hranici kapacity. Je možné, že se začne losovat. Už se to v minulosti stalo v Matici školské,“ uvedl Viktor Lavička s tím, že se na školu nemusí dostat děti, které se na ni koukají z okna.

Nelíbilo se mu ani to, že Srubec, který si postavil školu, ale její kapacita nestačí, nedostal obvod s nedalekou ZŠ Pohůrka. Zato Roudné, které žádnou školu nemá, dostalo žádanou a naplněnou ZŠ Dukelská. „Pro tohle hlasovat nebudu,“ uzavřel své výtky Viktor Lavička.

Rozhodnutí:

● Děti z Roudného by tak měly dojíždět do Dukelské.

● Pro Komařice byla jako základka společného školského obvodu schválena Grünwaldova.

● Vrátecké děti budou dojíždět do sousedství do školy v Novém Vrátě.

● Obec Planá má jako „domovskou“ základku určenou ZŠ Nerudova.

V Českých Budějovicích je volněji aktuálně jen v ZŠ Máj II. Problematiku nedostatečných kapacit obcí kolem Malše by částečně mohla vyřešit svazková škola, která se plánuje ve Vidově. Její stavba je ale záležitostí nejméně několika příštích let.

S dotazem, jak chce vedení města situaci řešit do budoucna, se obrátil na radní další opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (HOPB). S dodatkem, že v některých čtvrtích je město dlouhodobě na hranici kapacit. Primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) mu ale připomněla, že sám byl nedávno součástí bývalé koalice. „Je velmi s podivem, že se takto vyjadřujete, když jste byl náměstek primátora,“ opáčila Dagmar Škodová Parmová.

V debatě také padlo, že například v lokalitě Dubičný potok u Vrbenské ulice vzniká prvních několik set bytů z plánovaného komplexu a i tam bude potřeba škola. Město se dokonce v dohodě s investorem za minulé koalice zavázalo k její stavbě, oplátkou za to, že on poskytne pozemek. A nedávno obnovená základka v ulici E. Destinnové zase brzy nemusí stačit kvůli tomu, že se staví řada nových bytů v Branišovské ulici.

Dlouhodobé problémy

Českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) následně na dotaz opozičního zastupitele zareagoval tím, že by čekal, že se zeptá, jak je naplňována strategie, kterou ještě jako náměstek připravil. „Ty děti se nenarodily včera,“ dodal Martin Kuba. Ohledně dojíždění mnoha dětí z okolí do Českých Budějovic pak z pozice hejtmana připojil, že kraj chce obcím pomoci s investicemi do škol. „Musíme obce motivovat k tomu, aby si školy stavěly,“ dodal Martin Kuba.

Do opozičního politika si rýpl i investiční náměstek nynější koalice Petr Maroš (ODS). „Po vás jsme tady našli polorozpadlý odbor. Dnes přišel poslední člověk, který chyběl do stavu,“ řekl Petr Maroš. „Proč má současná koalice všechno napravit za týden?“, dodal.

Budějovická nemocnice má nejmodernější přístroj v Česku. Zkrátí léčbu mrtvice

Tomáš Chovanec se nejdříve ohradil proti kritice a dodal, že je mantra současné koalice, že ta minulá dělala všechno špatně. Doplnil, že byl náměstkem jen osm měsíců, ale zadal studii, která se týkala vývoje počtu dětí a školských kapacit. A ohledně navazování na svou práci zmínil, že nikdo nepřišel, aby mohl něco předávat. Naznačil pak, že mu nešlo o vyvolávání politické debaty. „Můj dotaz zněl poměrně nevinně. Odpověď jsem dostal,“ řekl s nádechem mírné ironie.

Změna i pro domácí

Poslanec a opoziční zastupitel Roman Kubíček (ANO) se vrátil v debatě k požadavkům obcí a upozornil, že ve středních Čechách starostové řeší i případy, kdy mají žáci spádovou školu desítky kilometrů. „A my jsme tu řešili, že si obce chtějí vybírat školu, to snad není možné,“ podivil se Roman Kubíček.

Opoziční zastupitel Jan Kadlec (SPD) v této souvislosti odmítl, že by se měl měnit školský obvod pro některé děti ze vzdálené části Dukelské ulice. Děti už by neměly chodit do ZŠ Dukelská. Na informaci primátorky, že alespoň nebudou muset chodit přes rušnou Mánesovu třídu, řekl, že je čeká přechod přes Lidickou. Zatímco Mánesovu podešly podchodem u Malše.

Hlasů pro nové dohody s obcemi kolem Českých Budějovic bylo ale nakonec dost. Návrh dohod schválilo 27 zastupitelů (nadpoloviční většina je 23 hlasů). Nikdo nebyl proti a 14 se zdrželo. Děti z Roudného by tak měly dojíždět do Dukelské, pro Komařice byla jako základka společného školského obvodu schválena Grünwaldova, Vrátecké děti budou dojíždět do sousedství do školy v Novém Vrátě a obec Planá má jako „domovskou“ základku určenou ZŠ Nerudova.