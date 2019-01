České Budějovice – Čočka, mrkev, květák, polenta, cizrna, bulgur či kopr zdaleka nemusí být strašáky na jídelníčcích školních kuchyní. O tom, že i ze zdravých surovin se dají uvařit samé dobroty, se těsně před začátkem školního roku přesvědčily kuchařky z Budějovic i okolních měst a obcí.

Právě jim byl určený seminář, který připravila iniciativa Skutečně zdravá škola. „Chceme ukázat školním jídelnám a jejich kuchařkám, že jde vařit z čerstvých sezonních surovin, nepoužívat tolik soli a cukru a ukázat jim, jak změnit způsob stravování na zdravější,“ vysvětluje lektorka Lenka Pokorná.



Spolu s šéfkuchařem ministerstva zemědělství Michalem Křepelkou připravili několik kompletních menu, ve kterých hrála hlavní roli právě sklizená zelenina od jihočeských zemědělců. A přidali i pár rad, jak vyzrát na mlsné dětské jazýčky. „I oblíbená jídla se dají uvařit zdravěji. Navíc jsme vymysleli a v praxi vyzkoušeli řadu úplně nových receptur, které děti bez problémů přijaly. Změna jídelníčku je ale vždy otázkou postupných kroků. Je lepší, aby školní jídelna nová jídla zařazovala postupně a pomalu, aby si děti na tu změnu navykly,“ radí Lenka Pokorná.



Zapracovat některé nové receptury do nabídky jídel se určitě pokusí například Eva Hořejší a Marie Hlávková z jídelny lišovského středního odborného učiliště. „Už teď se něco ze zdravých surovin snažíme zapojit a je skvělé, že si ze semináře přivezeme nové nápady,“ oceňují. „Uvařit tak, aby si pochutnali žáci učiliště, je možná ještě složitější než vařit pro menší děti. Někdy to vypadá, že doma jí jenom kaviár a nad spoustou jídel ohrnují nos, přitom ho kolikrát ani neochutnají,“ mrzí kuchařky.



Také personál kuchyně budějovické Základní a mateřské školy Emy Destinové, kde se seminář konal, projekt inspiroval k dílčím změnám. „Nechci lidi do ničeho tlačit, ale bylo by dobře, kdyby k tomu dospěli sami a přijali tu myšlenku za svou,“ přeje si ředitelka Dagmar Koubová.



I tady volí metodu postupných kroků. „Až budeme mít dvě stě žákovských strávníků, rádi bychom jim dali na výběr z více než jednoho oběda. Loni jsme vyzkoušeli i přípravu svačin pro naše žáky. Děti si je docela chválily, překvapivě víc ty starší. Od září projekt rozjíždíme naplno,“ naznačuje nejbližší plány.