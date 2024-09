První školní den byl v pondělí 2. září znát i v Českých Budějovicích. Například Jírovcova ulice, kde se nacházejí dvě gymnázia a jedna základka a v blízkém okolí další základky a dvě střední školy, se stala opravdovou školní promenádou. Ty nejmladší děti často doprovázeli rodiče.

Někteří při cestě do školy využili i záchytné parkoviště v Jírovcově ulici a cestu MHD zdarma. Jako Jakub Rybecký, kterého po prázdninách na ZŠ J. Š. Baara doprovázel tatínek. „Půjdu letos do 3. B. Doufám, že to bude dobré, jako na hřišti,“ konstatoval školák, který se jako koníčku věnuje fotbalu, hraje za SKP pravý útok a o víkendu vstřelil tři branky. Na dotaz Deníku, kdyby si mohl vybrat, jestli si prodlouží prázdniny nebo zahájí školní rok, řekl, že by dal přednost prázdninám. Ale školy se nebojí. „Mým oblíbeným předmětem je matematika,“ naznačil Jakub Rybecký, že ani jeden z nejobávanějších předmětů pro začínajícího třeťáka není problém.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V pondělí 2. září 2024 se vrátili do škol i žáci v Českých Budějovicích. S aktovkami byli mladí lidé vidět i na přechodech.

Lavice se po dvou měsících volna zaplnili také na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích. Místo u okna obsadil tradičně Filip David z Vyšší odborné školy zdravotnické. „Vstával jsem v šest hodin, o něco dříve než jindy, abychom se sešli dříve ve třídě s kamarády a zabrali místa v lavicích,“ vysvětlil důvod časnějšího vstávání Filip David s tím, že na sídlišti Máj ho vyzvedla kamarádka s níž pak absolvovali cestu. Doplnil, že ve třídě má vždy místo u okna. „S výhledem do ulice,“ zdůraznil a dodal, že tak sedí už od studií na střední zdravotnické škole. Není to ale proto, že by nesledoval výuku. „Vždycky dávám pozor, ale takový bonus je, že když se něco děje, vidíte to jako první,“ pochválil si strategickou pozici Filip David, který se kromě studia na zdravotnické škole objevuje příležitostně i na scéně Jihočeského divadla.

Často bývá první školní den v jihočeské metropoli spojen s dopravním chaosem, kterým skutečně končí prázdniny. V pondělí ale byly ulice nečekaně průjezdné. Pravý nápor se možná dostaví až v úterý. V pondělí totiž mohli v celém městě po větší část dne cestující jezdit v MHD zdarma. Je to tradiční opatření, kterým radnice a dopravní podnik usnadňují zahájení školního roku.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V pondělí 2. září 2024 se vrátili do škol i žáci v Českých Budějovicích. Děti a rodiče zaplnili třeba Jírovcovu ulici, kde sídlí několik škol.

V Budějovicích také začalo na některých kritických přechodech hlídkování policistů, městských strážníků a dobrovolníků, kteří usnadňují cestu do škol dětem i rodičům na začátku a na konci vyučování.