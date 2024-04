Přístavba sportovní haly ve dvorním traktu v areálu Základní školy Dukelská začala vloni v květnu a skončí v červnu. Funkčně navazuje na úsek tělovýchovy ve východním křídle budovy, má dvě nadzemní podloží a pod nimi se počítá s hromadnou garáží pro dlouhodobé parkování i nekrytým parkovacím stáním. Stavba propojí původní tělocvičnu s hlavní chodbou školy. „Na střeše bude oplocená terasa přístupná krytou lávkou z úrovně třetího patra. Přístavbou výtahu zajistíme bezbariérový přístup. Ta nosná konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaného skeletu,“ přibližuje parametry objektu Petr Maroš.

Mají radost

Ředitel školy Zdeněk Hnilička považuje výstavbu za obrovský počin. „Halu bude využívat na 700 našich žáků. Naše dvě staré a velmi malé tělocvičny už jsou opravdu nevyhovující,“ vysvětlil ředitel školy. Na hale bude navíc víceúčelová nástavba, kde budou mimo jiné i družiny. Hned vedle vyroste venkovní hřiště. „Bojujeme o to už mnoho let, tak těch pár měsíců už vydržíme,“ dodává Zdeněk Hnilička.

Dva sály

Další sportovní hala se staví také na ZŠ Máj I, kde vzniknou dva cvičební sály, posilovna a zázemí se šatnami a umývárnami. Zvýší se možnosti relaxačních a posilovacích cvičení žáků ve třídách se sportovním zaměřením, které budou prováděny pod odborným vedením. „Samozřejmostí je také, stejně jako na Dukelské, zajištění bezbariérového přístupu do navazujících objektů vnější svislou plošinou a vnitřním výtahem v objektu I. stupně,“ dodává Petr Maroš. I tato sportovní hala bude dětem k dispozici od příštího školního roku.

Výše zmíněný projekt Náš plácek zahájila radnice na velikonoční svátky. Pro veřejnost byla poprvé otevřena hřiště u třech základních škol – Bezdrevské, Grünwaldovy a Pohůrecké. Budějčáci se rozhodli už při první příležitosti využít pěkné počasí a sportoviště si hned vyzkoušeli.

Stavba tělocvičen v ZŠ Dukelská a ZŠ Máj I v Českých Budějovicích.Zdroj: magistrát města

Petra Maroše potěšilo nejen to, že se projekt potkal se zájmem veřejnosti. „Mám radost i z toho, že během víkendu se na hřištích, které patří do programu Náš plácek, nevyskytly prakticky žádné problémy a všechno běží, jak má. To nás utvrzuje v tom, že jsme vyrazili správnou cestou a počty těchto plácků plánujeme v blízké budoucnosti navýšit. Zároveň pozorně posloucháme, jaká vylepšení by návštěvníci ocenili. Proto jsme na ZŠ Pohůreckou kromě nových herních prvků přidali lavičky, aby se na hřišti cítili dobře nejen děti, ale i jejich doprovod,“ zhodnotil dosavadní zkušenosti Petr Maroš, který je garantem zpřístupňování sportovišť občanům.

Největší návštěvnost mělo, nejspíš díky blízké cyklostezce, hřiště u ZŠ Grünwaldova. Plácky jsou navštěvovány různými věkovými skupinami – od nejmenších dětí až po dospělé sportovce. Radnice chce projekt vyhodnotit na podzim. Zatím byla otevřena tři sportoviště, ale tak, aby byla oddělena od ostatních školních areálů. Zajištěn je i dohled nad provozem. Zmíněná tři sportoviště budou pro veřejnost otevřena o víkendech a svátcích a o prázdninách. Poslouží zájmu obyvatel města o sportování, využijí se už vynaložené prostředky města a zároveň České Budějovice nemusí tolik investovat do dalších veřejných sportovišť. Prostory budou otevřeny v určené dny od 8 do 19 hodin a o prázdninách od 8 do 20 hodin.