Konkrétní obrysy ideálního povolebního uspořádání, alespoň podle Pirátů, mají podobu široké koalice poražených. „Vnímáme snahu ostatních partnerů, abychom s nimi vstoupili do koalice, v současné chvíli se klub usnesl na rozpracování koalice Pirátů, KDU-ČSL + TOP 09, ČSSD, STAN a Jihočeši 2012, kde vnímáme nejvíce programových průniků,“ řekla jednoznačně Veronika Kovářová, nově zvolená předsedkyně zastupitelského klubu jihočeských Pirátů. „Nyní je na potenciálních partnerech, aby tuto myšlenku diskutovali ve svých klubech.“

Nic konkrétního k tomuto návrhu zatím neřekl František Talíř, volební lídr čtvrtého nejsilnějšího jihočeského uskupení, koalice KDU-ČSL + TOP 09 (7 mandátů): „Zatím jednáme se všemi mezi čtyřma očima, všechny varianty jsou na stole, žádnou nevylučujeme. Kdy to bude upečeno, lidově řečeno, zatím říct nedokážu, ale jistě to ještě nějakou chvíli potrvá.“

Pirátští vyjednávači se hned po volbách, v sobotu večer, sešli i s ODS. Martin Kuba, který v krajských volbách získal nejvíc preferenčních hlasů (6 122, druhá Ivana Stráská (ČSSD) jich měla 3 569), včera ale řekl, že za této situace už nemá smysl o nějaké spolupráci uvažovat. „Není na mně, abych komentoval představu Pirátů, k té se musí vyjádřit ti, co je oslovili. Staví jiný projekt, což je přirozené a je to jejich legitimní rozhodnutí,“ řekl Martin Kuba. ODS podle něj jistou ideální představuo koalici má. „Je ale třeba dokončit všechna jednání a pak ji zveřejníme, počítám během jednoho, dvou dnů.“

K případné koalici ODS a ANO, která by měla 24 křesel z 55 a k většině by jí chyběla čtyři další, Martin Kuba řekl: „Pro nás je důležité, že nám voliči dali hlasy z nějakého důvodu, a předpokládám, že nám je nedali proto, abychom tu udělali velkou koalici s ANO.“ Žádnou koalici nicméně úplně předem nevylučuje. „Politická scéna tu je tak rozbitá, že není úplně snadné to poskládat. Variant je více.“

Hejtmanka: ctím pravidlo, že koalici se nejdřív pokusí vytvořit vítěz

K možné koalici s Piráty se vyjádřila i dosavadní hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). „Absolvovali jsme kolečko jednání se všemi, je několik teoretických možností, jak koalici postavit, pirátský návrh je jedna z nich a i o ní zmínka při jednání byla. Je třeba si dobře prověřit, zda je taková koalice reálná a jestli o ní stojí všechny subjekty, které by v ní měly být. A co je nejdůležitější, měla by vydržet čtyři roky,“ upozorňuje. „Jsem velký ctitel pravidla, že lidé ve volbách mají říct, co si přejí, a zastávám názor, že ti nejsilnější by měli být ti, kteří se koalici pokusí vytvořit. Ne vždycky se to povede, jak vím z vlastní zkušenosti. Zastávám myšlenku širší koalice a my bychom rádi byli u toho.“

Lídr vítězného Ano František Konečný si dokáže představit všechny možnosti, i tu, že by skončil, společně s ODS, v opozici. „Je to jedna z variant, která matematicky vychází. Pokud by se Pirátům koalici s ostatními povedlo složit, nic s tím nenadělám,“ konstatoval. „Dokážu si zároveň ale představit i sestavení koalice, kdy bych byl hejtmanem. ANO oslovilo všechny, kdo se do zastupitelstva dostali, nemáme žádná omezení, já jsem přesvědčení, že to není o stranách, ale o lidech. A z těch lidí, co tu jsou, nemáme s nikým žádný problém, že bychom s nimi jít nechtěli.“

Co bude dál? Teď budou zvolení zastupitelé čekat, jestli Krajskému soudu nepřijde návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo volby kandidáta. To může udělat každý občan zapsaný do seznamu voličů i každá strana, hnutí či koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.Ustavující zasedání svolá hejtmanka po uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, nebo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z návrhů, pokud mu nebylo vyhověno.