Měla smůlu, že tam byla se staršími kamarády a kolem nich pobíhal pes bez vodítka. Podle městské vyhlášky musí být čtyřnožci na řemenu, takže 22letý majitel měl na krku přestupek. Školačka se ale dostala do průšvihu. Tvrdila sice, že místo vyučování chce navštívit v nemocnici nemocnou maminku, o čemž prý druhý rodič ví. Že si to vymyslela, potvrdil telefon otci. S ním se strážníci dohodli, že ji odvezou do školy. Předali ji výchovné poradkyni a další už obstará oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.