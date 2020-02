Mírná zima sice netěší příznivce radovánek na ledu či sněhu, ale některým profesím rozhodně nevadí. Například silničáři šetří naftu i posypový materiál.

Muži v reflexních vestách ale nezahálejí. Náklady silničářů jako celkové číslo proto nemusí klesat ani při slabé zimě. „Loňský rok jsme dělali jinou práci,“ říká k nezvyklému prosinci Petr Brom, ředitel budějovického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Na pořad dne přijdou činnosti, které by jinak čekaly na příznivější povětrnostní podmínky v roce. „Osazovali jsme svodidla, přibližně za dva miliony korun,“ zmiňuje příklad Petr Brom a dodává, že celkový účet pak nemusí vykazovat úsporu.

Náměstek provozu českobudějovického závodu Petr Nachtigal zase připomíná, že jakmile se jednou na podzim vyhlásí pohotovost, tak je v ní nepřetržitě zapojeno celou zimu v okrese přes třicet posádek posypových mechanismů.

Celkem 273 milionů korun dala v roce 2019 Správa a údržba silnic (SÚS) Jihočeského kraje na zimní údržbu. Jen za silnice II. a III. tříd pak 223,5 milionu korun. Neplatí ovšem, že mírná zima musí znamenat jednoznačné úspory nákladů.

Na jedné straně se sice použilo třeba na údržbu silnic II. a III. tříd za prosinec 2019 nejméně inertního i chemického posypu za posledních sedm let. Chemického posypu to bylo jen 1037 tun a inertního materiálu 2 076 tun, zatímco v roce 2012, kdy to bylo nejvíce za uvedené období, činila spotřeba chemického posypu 5 961 tun a inertního materiálu 20 566 tun. A úsporu silničáři vítají. Ale protože se v mírných měsících zimy 2019 pustili do jiných prací, celkové výdaje v jižních Čechách neklesly.

V pětiletém srovnání to podle Jana Vykouka, náměstka provozu SÚS Jihočeského kraje znamenalo pro silnice II. a III. tříd 109,92% nákladů. „Především šlo o režijní výdaje. Průběh zimní sezony umožňuje ostatní činnosti,“ říká Jan Vykouk a dodává, že sem patří obnova a oprava dopravního značení, čištění příkopů, prořezávky a kácení stromů podél cest nebo třeba oprava svodidel. K režijním nákladům pak například náměstek provozu českobudějovického závodu SÚS Petr Nachtigal upozorňuje, že dvě posádkyz tohoto závodu jsou fyzicky neustále přítomné na dálnici D3 pro úsek od Ševětína po sjezd u Úsilného. Úkolem posádek přitom není jen údržba komunikace, alei asistence pro policii například při haváriích.

Letošní rok je zatím příznivý, podobně jako závěr loňského. „Leden 2020 má zatím podobný průběh počasí, kdy se řeší především snížená sjízdnost vozovek vlivem namrzání,“ zmínil Jan Vykouk. Ale i krátké období může finanční pohled na zimu zcela změnit. Třeba loňský leden stačil spolykat na II. a III. třídách 37 % celkových nákladů a letošní zima zatím zdaleka nekončí.