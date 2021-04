Jarní a velikonoční speciály z jihu těší oko i chuťové pohárky.

Velikonoční zelené ze Strakonic, pivo Zjara z Obory, Krasličák z Protivína, Velikonoční zelený z Krumlova a další. To jsou tematické speciály z vody, chmele, sladu a kvasinek, které vznikly v kraji před Velikonoci.

Jak sdělil sládek strakonického pivovaru Dudák Vlastimil Matěj, už sedmým rokem za jeho přísného dohledu vzniká Velikonoční zelený ležák. „Je barvený do zelena a má příchuť kopřivového čaje,“ dodal s tím, že ho vyrobili na 150 hektolitrů. Letos ho poprvé stáčeli do čirých třetinkových lahví, po kterých se doslova zaprášilo. „Zájem předčil naše očekávání. Aktuálně ho točíme ručně do lahví s patentním uzávěrem, abychom pokryli poptávku,“ prozradil.

Tradici nepřerušili

Podle mluvčí pivovarů Lobkowicz Martiny Huskové, kam spadá i protivínský Platan, i oni mají rádi svátky jara a příprava zeleného piva patří mezi každoroční tradice. „Naši zákazníci znají zelené pivo pod názvem Krasličák, je to výrazně plné čtrnácti procentní pivo s jemnou hořkostí,“ upřesnila. I v této zvláštní době byl o něj enormní zájem, a tak bohužel už není k dispozici.

V Historickém pivovaru Český Krumlov vznikl pod rukama sládkové Dagmar Vlkové Velikonoční zelený ležák 11. Jde o novinku v limitovaném množství a k dostání je pouze v sudech. Pro domácí party jsou ideální malá štěňata o objemu pět litrů.

Chutná po bourbonu

Také minipivovar Obora z Táborska přichystal speciál. Dostal název Zjara a jde o čtrnáctistupňové pivo tzv. Scottish-Style ALE. Podle sládka a zakladatele pivovaru Martina Nováka bylo hlavním účelem seznámit české zákazníky se špaldovými slady.

"Ty se totiž při přípravě často nepoužívají. Díky nim má pivo lehce oříškovou chuť, ve které někdo může cítit i bourbon. V neposlední řadě má pivo výrazný hnědý odstín. Stejně jako jarní pole před zasetím," přiblížil. Polotmavý svrchně kvašený mok je nefiltrovaný a nepasterizovaný a obsahuje šest procent alkoholu.

Pro tento rok uvařili jarní limitovanou edici Hradního ležáku ve Vltavotýnském pivovaru. "Použitím odlišné skladby sladů a chmelů jsme se snažili vyzdvihnout jarní svěžest při zachování dobré pitelnosti. Naše limitovaná jarní edice Hradního ležáku je k dostání přímo v pivovaru," informoval z Týna nad Vltavou Aleš Buzu.

Letos vynechali

Velikonoční pivní speciály naopak letos nechystá Budějovický Budvar. „Mimo jiné kvůli stále zavřeným restauracím a hospodám,“ vysvětlila mluvčí českobudějovického pivovaru Markéta Ježková.