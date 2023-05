V úterý 25. dubna pokračoval u budějovického krajského soudu proces s organizovanou skupinou pašeráků heroinu a kokainu. Během dopoledne zaznělo hned devět závěrečných řečí. Hovořili i advokáti mediálně známého páru, Slávka Boury a Evy M., rozsudek by měl padnout v červnu. V případě prokázání viny jsou všichni ohroženy tresty od 10 do 18 let.

Jak uvedla státní zástupkyně Daniela Přibylová, na nepodmíněných trestech trvá. „Každý z dvojice měl přepravovat deset kilogramů tvrdé drogy, představte si to množství a následky. V důsledku jde o vysoce společensky nebezpečnou nezákonnou činnost a nepočetné množství zmařených životů,“ vysvětlila, proč všem zúčastněným navrhuje tresty na spodní hranici zákonné sazby, tedy 10 let ve věznici s ostrahou.

Důkazy nejsou přímé

Naopak advokáti obžalovaných s obžalobou nesouhlasí a požadují pro své klienty zproštění viny. Jejich argumenty se vesměs shodují. Právník František Tikal hájící Annu B. uvedl, že fakta jsou v rozporu s obžalobou i výpovědí svědků. „Nebylo prokázáno předání kufrů ani výše odměn. Moje klientka dostala pouze letenky od své dlouholeté přítelkyně jako vděk za výpomoc, hlídání dětí. Ubytování si už částečně hradila sama,“ pronášel.

Jeho klientka prý nedostala ani jednorázový telefon, který měl být odposloucháván. Množství drog podle Tikala také vychází z domněnek a odhadů. „Vychází se z množství zabaveného páru v Austrálii, kde bylo zhruba čtrnáct kilogramů drogy, jednou je uvedeno nejméně 10 kilogramů, pak 10 kilogramů a dokonce 20 kilogramů kokainu,“ dodával.

Korunní svědek prý lže a myslí na sebe

Hlavním důkazem má být svědectví jednoho ze tří organizátorů, který je nevěrohodný a mění často výpověď. „Má status spolupracujícího obviněného, ale už devětkrát během šestiletého trestního řízení měnil výpověď. To je opravdu široká paleta toho, co si pamatuje, a co ne,“ míní František Tikal.

Tento korunní svědek často používá i podle ostatních právních zástupců fráze jako: Nevzpomínám si, pravděpodobně došlo k předání, nevím, kdo dvojici obstaral a má být údajně ovlivněn samotným obsahem spisu. Většina právníků se tak přiklání k verzi nepřímého úmyslu a judikatuře bílých koní.

Dovolená není trestná

Obžalovaní prý nevěděli, že převáží nelegální látky (heroin a kokain), neznali obsah kufrů a účel letů. „Státní zástupkyně všechny hází do jednoho pytle, můj klient má nárok na úplné zproštění viny. Skutek popsaný obžalobou se nestal a zahraniční dovolená není trestným činem,“ znělo často soudní síní.

Do nelegálních obchodů, zvlášť závažného zločinu nelegální výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látky, měl být zapojený podle státního zastupitelství i bývalý moderátor Slávek Boura (civilním jménem Václav Boura) a jeho současná partnerka Eva M.

Advokát Bourovy přítelkyně Ladislav Dusil označil obžalobu také za nedostatečně individuální. Jeho mandantka podnikla prý tři zahraniční cesty společně s Bourou v roce 2015, z ČR do Los Angeles v USA, z Bangkoku v Thajsku do australského Melbourne a z Bangkoku do Aucklandu na Novém Zélandu za jiným účelem.

Toto rozsáhlé trestní řízení má dle Dusilových slov jediný usvědčující důkaz: nevěrohodnou výpověď spolupracujícího hlavního organizátora, který se nevyjadřuje ke konkrétním zavazadlům a osobám. „Neexistují jiné důkazy. Nikdo neviděl výměnu kufrů, není stanovená osoba, které měli kufry předávat, ani identifikován jednorázový mobil. Není důkaz, že Eva M. je členkou mezinárodní skupiny, ani že obchodovala s drogami,“ podotýkal Dusil. „Je pouze prokázáno, že někdy nic nevezli, někdy nic nepředali a jednou tam byl prací prášek,“ doplňoval svá vyjádření.

Cestovali pracovně

Eva M. cestovala s manželem, nešlo prý o žádnou náhodnou dvojici a cestu. „Jejich úkolem bylo vypracovat podklady pro novou cestovní kancelář Bedeker. Měli společně s Bourou hodnotit hotely, jejich služby a turistické lokality. Existoval i určitý plán cesty, dostali kapesné, zavazadlo i zálohu, nic nelegálního,“ tvrdil Ladislav Dusil.

Neexistuje nic, co by potvrdilo vinu jeho klientky. „Pokud by se pašování dopustila, rozhodla by se pro dohodu o vině a trestu, ale ona nic neprovedla. Ani jejich odměny neodpovídají částkám pro kurýry. Navíc oba podepisují i příjmové pokladní doklady,“ pronášel před soudním senátem.

Pašovali ve velkém heroin a kokain. Tvrdí ale, že jeli jen na dovolenou

Dle jeho slov se Eva M. stíhaného jednání nedopustila a skutek uvedený v obžalobě se vůbec nestal. „Domnívám se, že o tom nejsou žádné pochybnosti. Přivezla do Austrálie konzervy a dopustila se tak možná daňového úniku. Rozsudek v trestní věci nemusí být vždy nutně odsuzující,“ podotkl, když navrhoval úplně zproštění obžaloby.

Na každého jiný metr

Za Bourovou obhajobou stojí právník Petr Pazderka. Ten se ztotožnil se závěrečnými řečmi kolegů, zejména Ladislavem Dusilem. Zároveň dodal další podrobnosti, které považuje za důležité. Zmínil například, že policejní usnesení národní protidrogové centrály odložilo trestní stíhání proti deseti obžalovaným. „Ve dvou případech jde o manželky hlavních organizátorů, které nevěděly o pravém účelu cesty, využily svého práva a nevypovídaly. Ty cesty ale absolvovaly a policejní orgán jim přesto uvěřil,“ upozornil.

„Jaký je tedy klíč k určení? Minimálního zavinění, či žádného? Kdo to věděl, to prokázat nejde,“ dodával Pazderka. Výpověď hlavního organizátora podle něj nebyla rozhodně spontánní a pravdivá. „Měl zpaměti naučenou obžalobu slovo od slova, občas se spletl. Vyloženě tak postupoval podle obžaloby, sám to říkal. Je to tak v obžalobě, tak to tak musí být,“ popisoval Bourův advokát.

Tento korunní svědek podle něj je takto zvyklý pracovat. „Shodí vždy trestní stíhání na ostatní a páchá další trestnou činnost. Nepomohl rozkrýt organizovanou skupinu pašeráků, jen odkýval vše, co mu bylo předloženo,“ tvrdil Pazderka. I podle něj skutek není prokázán, jeho klient Slávek Boura nepáchal trestnou činnost a měl by být zproštěn všech obvinění.

Žena si z údajných pašeráků pamatuje především bývalého moderátora Slávka Bouru

Případ se vleče už dlouhých šest let. Několik obviněných během trestního stíhání zemřelo, někteří si odpykávají trest v australském vězení a mohli by být brzy propuštěni. Samotný trestní spis má víc než deset tisíc listů. Většina obžalovaných je vyšetřována na svobodě. Hlavní organizátoři si měli během své činnosti v letech 2014 až 2018 přijít na několik miliard korun. Krajský soud v Budějovicích jednání odročil, rozsudek by měl zaznít zřejmě začátkem léta.