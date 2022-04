"Moderní přístavbou dojde k propojení Slavie s okolím směrem do města, ale i k řece Malši, a od toho si samozřejmě slibujeme celkové oživení nábřeží. Rekonstrukce a přístavby do původně zamýšleného objemu se tak bývalý Německý spolkový dům dočká po více než 150 letech," dodává Juraj Thoma.

Od sousedů: Za pět dnů na vrcholy sedmi alpských zemí

Soutěž v květnu

Město vyhlásilo na jaře letošního roku tzv. předběžné tržní konzultace. Jejich cílem byl průzkum možných dodavatelů stavby a podmínek pro její samotnou realizaci. „Na předběžné tržní konzultace se přihlásilo šest společností, vyplněný dotazník jich městu poslalo pět. Aktuálně je vyhodnocujeme a nepochybujeme, že o stavbu bude zájem. Chceme si také ověřit, jak si, s ohledem na situaci ve stavebnictví, vůbec stojíme s udržitelností předpokládané ceny,“ říká náměstek Juraj Thoma. Město chce veřejnou zakázku na rekonstrukci a dostavbu vyhlásit letos v květnu a předat Slavii vítězi soutěže do listopadu 2022.

Nová podoba počítá s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál ve třetím patře. Jeho kapacita je 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Maximální kapacita míst na stání je 535 lidí a 135 na balkoně.

Bublající nebe. Mraky Mammatus vznikají při zimní bouřce, vidět byly i o víkendu

Vyhráli Francouzi

"Projekt začal v roce 2019 mezinárodní soutěží vedenou formou soutěžního dialogu. Bylo to vůbec poprvé, co jsme se v Budějovicích do této formy soutěže pustili. Důvodem tohoto postupu byla možnost současně s projekčními pracemi na stavební část vést debatu i o příští náplni a způsobu fungování Slavie. Ve více kolovém dialogu zvítězilo konsorcium atelierů Chaix &Morel et Associés z Francie, atelieru Christian Anton Pichler a atelieru Jan Proksa z Rakouska. Smlouva s vítězi soutěže byla podepsána 3. září 2020. Na konci roku 2021 bylo na stavbu vydané územní rozhodnutí a nyní, v dubnu 2022 nabylo právní moci stavební povolení,“ shrnuje základní body dosavadního postupu Juraj Thoma.