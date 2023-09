Východní, jižní a západní strana budějovické Slavie už jsou aktuálně bez oken. Na některých místech stavbaři ubourali i další zdivo kolem bývalých okenních rámů. Rekonstrukce kulturního domu začala v posledních květnových dnech roku 2023, skončit má v létě 2025, kolaudovat by se mělo v září 2025. I uvnitř objektu už bourací práce pokročily.

V minulých dnech stavbaři ve Slavii objevili skrytou chodbu plnou vzduchotechniky. Podle náměstka primátora Petra Maroše se o chodbě předem nevědělo a její vyklizení trvalo nějaký ten den práce navíc. Akci by to ale nemělo zdržet. „Naštěstí v harmonogramu to nebude znamenat zdržení,“ konstatoval Petr Maroš s tím, že chodba není dlouhá. Termínově je totiž rekonstrukce Slavie mimořádně napnutá. Protože už zahájení akce se posunulo a vše musí být hotovo podle původních záměrů tak, aby nebyl ztracen nárok na dotaci z ministerstva kultury ve výši 177 milionů korun. Náklady na stavební část rekonstrukce mají činit 497 milionů bez DPH.

Světla už mají, na kuchyni zopakují soutěž

Objekt se po rekonstrukci vrátí spolkovému a kulturnímu životu s větším sálem a přístavbou na východní straně. Patří k významným stavbám Budějovic už od svého vzniku před 150 lety. Tehdy to byl Německý spolkový dům.

Pro vnitřní vybavení se nyní postupně hledají dodavatelé. Veřejnou soutěž na audiovizuální techniku a scénické osvětlení už vyhrála firma AVT Group z pražského Chodova, která nabídla dodávku za 57,2 milionu korun bez DPH. Soutěž na gastronomické vybavení se bude podle Petra Maroše opakovat. Protože dodavatelé v prvních dvou výběrových řízení nenabídli přesně požadované vybavení.

Změní se i nábřeží

Součástí rekonstrukce Slavie bude i úprava okolí kulturního domu. Zvláštním projektem, který se ale uskuteční souběžně, bude úprava Zátkova nábřeží. Před Slavii vzniknout pobytové schody. Nejnižší stupeň bude pokračováním náplavky, která už vznikla v parku v Dukelské ulici a postupně se má protáhnout dále po proudu Malše až k mostu v Biskupské ulici. Nejnižší schod (náplavka) bude ale výše nad hladinou než v parku Dukelská. Na nábřeží by měly práce začít zhruba za měsíc.