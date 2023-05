Na podporu zachování cenných historických partií Slavie (od architekta Ignáce Ullmanna) se shromažďují podpisy i pod peticí. Podle členky petičního výboru Šárky Kosové už jich bylo napočteno přes tři tisíce. Podstatou problému je spor o to, jestli pokračovat v rekonstrukci, kterou zpochybnili i někteří odborníci z oblasti historie architektury. Historik architektury a dlouholetý zaměstnanec odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky architekt Zdeněk Lukeš k věci uvedl: „Domnívám se, že celý soutěžní dialog na adaptaci Ullmannovy budovy byl špatně připraven, nebyla vzata v úvahu mimořádná kvalita této stavby i její prostorová koncepce. Připravovaný zásah objekt nenávratně poškodí.“ Na podporu petice byla uspořádána i akce Srdce bijí pro Slavii.

Ztratí status památky?

Podle autorů petice by se tak mohlo stát, že Slavie přijde o status kulturní památky kvůli rekonstrukci připravené městem. Právě město by ale podle zákona mělo s maximálním úsilím jako vlastník památkové hodnoty objektu chránit, tvrdí autoři petice. „Máme za to, že je načase – byť je již skutečně za minutu dvanáct – kriticky přehodnotit dosavadní záměr na realizaci přestavby Domu kultury Slavie připravený předchozím vedením radnice. Je s podivem, že přes počáteční nesouhlas se s ním ztotožnilo i současné vedení radnice," říkají autoři petice a zpochybňují způsob přípravy podkladů pro rekonstrukci i argument, že akce již je tak daleko, že ji nelze zastavit. Připomínají, že podle nich kontroverzní rekonstrukce se má uskutečnit ve městě, které kandiduje na titul Evropské město kultury 2028.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše už rada města o otevřeném dopisu jednala a schválila na něj odpověď. „Bohužel, tyhle aktivity měly přijít před dvěma lety," poukazuje Petr Maroš na začátek architektonické soutěže, která byla základem projektu rekonstrukce. Tehdejší náměstek primátora Juraj Thoma za minulou koalici výsledek soutěže uvítal jako možnost přeměnit Slavii v moderní kulturní stánek. Stejně se totiž uvažovalo o zásadní rekonstrukci Slavie, která byla postavena před 150 lety.

Na konci května

Nyní má projekt stavební povolení a přislíbenou dotaci z ministerstva kultury ve výši 177 milionů korun. I ministerstvo kultury potvrdilo, že projekt byl při podání žádosti posouzen a nebyl shledán důvod, proč dotaci nepřidělit. Protože je celá akce připravena v režimu architektonické soutěže, nemůže už radnice v současné fázi podle Petra Maroše prostě záměr ukončit. I když přiznává, že podoba projektu podle něj není ideální. "Nejsem úplně zastáncem současné podoby rekonstrukce. Akce je ale rozběhnuta a není možnost, jak ji ukončit. To by mohl jedině soud," říká Petr Maroš. Už dříve pro Deník Petr Maroš uvedl, že kdyby ve výběrovém řízení na stavebníka firmy neúnosně překročily předpokládané náklady, bylo by možné od záměru ustoupit. Firmy se ale do upraveného rozpočtu vešly. Petr Maroš připomíná, že současné vedení nedávno třeba umožnilo kritikům rekonstrukce uspořádat ve Slavii i akci Srdce bijí pro Slavii.

Město mělo původně pro výběrové řízení nastavenou hranici zhruba 410 milionů korun, ale pak ji zastupitelé zvedli zhruba o 200 milionů. Aktuálně nabídnutá cena necelých 500 milionů za stavební část se tedy vešla do limitu. Zvlášť se ještě bude soutěžit vnitřní vybavení.

Jediná možnost, jak by ještě mohla být rekonstrukce ukončena, je podle Petra Maroše soudní rozhodnutí. "My to jinak zastavit neumíme," říká za současnou koalici Petr Maroš. Kritici rekonstrukce by se tedy museli obrátit na soud, a ten by musel velmi rychle rozhodnout. Smlouva s vybraným dodavatelem už je podepsána a staveniště by se mělo předávat 30. května. Rekonstrukce má trvat přibližně dva roky.

Kulturní dům Slavie byl postaven jako spolkový dům před 150 lety a většina Budějčáků si ji především vybaví jako místo, kde se učili tančit nebo kam chodili na koncerty.