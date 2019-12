Do soutěžního dialogu o rekonstrukci KD Slavie se přihlásilo 37 ateliérů, z nichž 33 odevzdalo profesní přístup. Komise z nich vybrala šestici.

Současná podoba interiéru KD Slavie před rekonstrukcí. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Město vyhlásilo architektonickou soutěž o rekonstrukci KD Slavie vedenou formou soutěžního dialogu. První náměstek primátora Juraj Thoma vysvětluje: „Umožňuje to se všemi, kdo postupují, po celou dobu prací vést debatu a formovat a formulovat výsledky jejich práce.“ Podle administrátora a organizátora soutěže Igora Kovačeviće jde o to, aby se každého workshopu zúčastnil alespoň jeden zástupce z jednotlivých ateliéru. „Každý má hodinu a půl na prezentaci svého návrhu a diskutuje s komisí. Ta bude mít doporučení, co zmenšit, přidat či smazat,“ objasňuje průběh dialogu Igor Kovačević.