Od pondělí 30. října do neděle 5. listopadu jsou na programu výstavy, přednášky, divadlo, ale i průvod světel z Piaristického náměstí nebo "prázdná místa" na náměstí a rozsvícení Staroměstského hřbitova. „Nemusíte ale přijít, vzpomínat můžete kdekoliv,“ vzkazuje Víťa Marčík.

Pondělí 30. října až neděle 5. listopadu:

Prodejní výstava knih nakladatelství Cesta domů, Biograf Kotva

18.00 Koncert Vzpomínání, Epydemye, Kostel sv. Rodiny

Úterý 31. října:

18.00 Přednáška Petra Chvojky “Vzpomínání, rozpomínání“, Kostel sv. Rodiny

Středa 1. listopadu:

odpoledne, Instalace Prázdná místa, náměstí Přemysla Otakara II.

17.00 – 21.00 Rozsviťte Staroměstský hřbitov

18.00 Řekni mi (konverzační hra, která pomáhá lidem otevírat důležité otázky související se závěrem života), hrou vás provede Dana Plojharová

Čtvrtek 2. listopadu:

Instalace Prázdná místa, náměstí Přemysla Otakara II.

18.00 Průvod světel, Piaristické náměstí

20.00 Dvě slova jako klíč, drama (ČR, 91 minut, 160/140 Kč), Biograf Kotva

Dušičková instalace Víti Marčíka na českobudějovickém náměstí.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Pátek 3. listopadu:

10.00 pro školy: Příběhy malé Lupitiny Gonzáles, Dora Bouzková, loutkové představení, Kostel sv. Rodiny

18.00 pro veřejnost: Příběhy malé Lupitiny Gonzáles, Dora Bouzková, loutkové představení, Kostel sv. Rodiny

Výtvarná dílna po představení, v Kostele sv. Rodiny

18.00 Cesta za svobodným a udržitelným pohřebnictvím, přednáška Adama Vokáče, předsedy spolku Poslední stopa, v Kavárně Biografu Kotva

Sobota 4. listopadu:

16.00 Legenda o štěstí, loutkové představení, Evgeny Ibragimov, v Kavárně Biografu Kotva



Neděle 5. listopadu:

14.00 Oskar a Růžová paní, loutkové představení, Genesius, divadlo od sv. Josefa, režie Evgeny Ibragimov, v Kavárně Biografu Kotva

16.00 Tonda, Sláva a kouzelné světlo, animovaný, rodinný film (ČR, SK, 82 min, 160/140 Kč), Biograf Kotva

„Dočetl jsem se, že na této planetě umírá denně okolo 161 350 lidí. To je za rok asi 59 milionů lidí (přibližně 62 milionů obětí měla celá II. světová válka). Tedy dva lidé za sekundu. V Českých Budějovicích je to pak okolo 1000 zemřelých ročně, tzn. 2 až 3 lidé denně. To všechno jsou ale jen čísla a může to být, a určitě je, úplně jinak. Nejsme přece čísla ani nějaké statistiky. Za každým číslem je příběh, osud, loučení…“ Víťa Marčík