Původně přislíbená dotace ve výši 2,5 milionu korun ale bude mít velké zpoždění. Podle starosty Jana Zemana dostala obec tento týden vyrozumění, že dotace bude vyplacena nejdříve po ukončení rozpočtového provizória, ve kterém se nachází státní rozpočet. K vyplacení by mělo dojít až v květnu 2022. Přitom podmínkou přiznání finanční podpory bylo ukončení akce v roce 2021. A pro Boršovské to není jediný podobný problém.

Také cyklostezka má čekat

Nečekané potíže řeší Boršov nad Vltavou také při stavbě dlouho připravované cyklostezky podél Vltavy. Společná akce, na níž se podílejí ještě obce Homole a Planá, vyjde bezmála na 30 milionů korun. Zhruba 25 milionů měla pokrýt dotace, její přidělení se ale zdrží nejméně o několik měsíců. "Dne 14. ledna mi bylo oznámeno, že žádost o dotaci prošla všemi kontrolami a byla postoupena k vydání rozhodnutí. Přičemž stavba se blíží do finále, již vybíráme mobiliář, řešíme výsadbu zeleně," říká Jan Zeman. "Dne 21. ledna mi bylo oznámeno, že do ukončení rozpočtového provizória se žádná rozhodnutí vydávat nebudou… Což je velice nepříjemné, protože pro úvěr banka vyžaduje rozhodnutí o poskytnutí dotace," upozorňuje boršovský starosta na potíže, které mohou za pár týdnů nastat při placení.

Podobná situace se může týkat i jiných obcí, kterým vyúčtování dotačních akcí padlo do rozpočtového provizória.

Horší podmínky

Pokud by obec nedokázaly najít jiné řešení, může se stát, že si budou muset vzít nečekaný úvěr, nebo úvěr, který bude mít horší podmínky, než s jakými se původně počítalo. Mimo jiné to může znamenat finanční výdaje navíc. Třeba i proto, že se nyní na úvěrech odráží vyšší inflace.

Tiskový mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss potvrdil, že rozpočtové provizórium má trvat do konce března. "V tuto chvíli platí, že stát bude hospodařit v rozpočtovém provizóriu do 31. března 2022 a od 1. dubna poté dle nově schváleného státního rozpočtu na tento rok," uvedl Tomáš Weiss. "Tříměsíční rozpočtové provizorium do konce března je přitom nezbytnou podmínkou pro připravení nového státního rozpočtu, pro který platí závazek snížit jeho deficit pod 300 miliard korun," doplnil Tomáš Weiss.