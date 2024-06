„Zalíbila se nám tato lokalita a věděly jsme, že má potenciál. Dříve tady stál starý vybydlený statek, který se musel zbourat, Za kávou, zákusky i zmrzlinou lidé neváhají ujet na kole nebo autem desítky kilometrů.Zdroj: Slow Cafekavárnu jsme vybudovali na místě starého sadu s letitými stromy před ním, hned u silnice. Hodně nám tehdy pomohl můj muž, který tady to místo celé upravil, vymyslel a postavil. Plot jsme například vybudovali ze starých trámů z původního statku, kameny v podezdívce jsou ze stodoly,“ zavzpomínala na náročné začátky jedna ze sester Anna Durková s tím, že záměrem bylo, aby budoucí kavárna svou estetikou korespondovala s místem, kde se nachází. „Nechtěly jsme nic extra výrazného, nápadného nebo příliš moderního. Podnik měl splynout s místem a krajinou, s vesnicí, které bude vždy součástí. Přáli jsme si, aby to byla taková oáza, což se snad nakonec podařilo,“ dodala. Příjemné posezení podtrhuje i všudypřítomná zeleň v podobě květin i stromů. Uprostřed kavárny roste sakura, která na jaře krásně kvete.

Název Slow Café plně vystihuje atmosféru podniku. Vznikl složením názvů Slověnice a slow, což anglicky znamená pomalý. Kavárna nabízí svým zákazníkům vše, co se od takového podniku očekává, ale i něco navíc. „Vyhlášené jsou naše poháry z točené zmrzliny. Dříve takové prodávali v cukrárně na Lannově třídě v Českých Budějovicích a jako malá jsem na ně s rodiči ráda chodila. Zmrzlinu tam prodávali v plastových mističkách a do nich si každý mohl přidat podle své chuti šlehačku, nějaký posyp i polevu. Naše zmrzliny bereme od několika dodavatelů a jsou opravdu poctivé. Máme například extra fruit, kde je vysoký podíl ovoce, bez laktózy a lepku, nebo oříškové zmrzliny z oříškové pasty, která je poměrně drahá, ale skvěle chutná,“ přiblížila Anna Durková. Do budoucna si sestry chtějí vyrábět zmrzlinu vlastní.

Sestrám chodí do kavárny občas vypomáhat i maminkaZdroj: Slow Cafe

Kromě zmrzliny si zákazníci Slow Café vychutnají samozřejmě i kvalitní kávu, domácí limonády a v neposlední řadě dezerty dle vlastní receptury. „Letos pečeme na každý den. Všechno jsou to dezerty podle našich receptů, které si necháváme vyrábět v Třeboni. Nechtěli jsme úplnou klasiku, takže máme například jahodové tiramisu a naší specialitou jsou ovocné koláče s drobenkou,“ nalákala Anna Durková. Ceny zákusků navíc nezruinují rodinný rozpočet.

Lidé na sociálních sítích na slověnickou kavárnu nešetří chválou a za krátkou dobu svého fungování má více než stovku pozitivních recenzí. Zákazníci si chválí nabídku občerstvení, prostředí i obsluhu. „Spousta zákazníků nás má i jako cíl svojí cesty, takže k nám vyjíždí na kole například z Budějovic, Ledenic, Třeboně nebo Lomnice nad Lužnicí. Lidé sem dojedou, aby se občerstvili a pak se vrací zase domů. Máme ale stálé zákazníky třeba i z Prahy. Musím říct, že nás navštěvují moc milí lidé a je to příjemná práce,“ pochvalovala si Anna Durková. Spolu se sestrou si mezi zákazníky našly i spoustu známých, na které se vždy těší.

Prostředí rodinné kavárny v Horních Slověnicích láká k posezení.Zdroj: Slow Cafe

Přímo v kavárně funguje i koutek pro nejmenší a rodiny s dětmi jsou tu vítány. „Jsou tady různé skládačky, stavebnice, knížky, kouzelná truhla se vším možným i kreslící tabule. Některé z her nám přivezli i naši zákazníci. Snažíme se náš dětský koutek neustále rozšiřovat a obohacovat. Děti u nás máme rádi a snažíme se jim také věnovat,“ přiblížila druhá ze sester Hana Kohoutová. Pro děti je nad kavárnou i hřiště s pískovištěm a domečkem nebo záhon, kde si mohou natrhat něco na zub, například maliny, borůvky, lusky nebo si vytrhnout mrkev.

Oblíbená kavárna čas od času žije i kulturou. Během léta tu pořádají tématické hudební podvečery, akce pro děti a netradičně i ochutnávku domácích burgerů. Slow Café má do konce června otevřeno jen o víkendech, od začátku letních prázdnin pak kavárna bude fungovat každý den.